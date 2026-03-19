Выручка сегмента онлайн-рекламы VK в 2025 году выросла на 2,4 процента - 19.03.2026, ПРАЙМ
Выручка сегмента онлайн-рекламы VK в 2025 году выросла на 2,4 процента
11:01 19.03.2026 (обновлено: 11:24 19.03.2026)
 
Выручка сегмента онлайн-рекламы VK в 2025 году выросла на 2,4 процента

Выручка сегмента онлайн-рекламы VK по итогам 2025 года составила 98,3 миллиарда рублей

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Выручка сегмента онлайн-рекламы VK по итогам 2025 года выросла на 2,4% и составила 98,3 миллиарда рублей, следует из отчета компании по МСФО.
"Выручка: 98,344 миллиарда рублей в 2025 году, 96,082 миллиарда рублей в 2024 году", - указано в отчете.
Выручка сегмента "Социальные платформы и медиаконтент" за 2025 год увеличилась на 5%, до 109,8 миллиарда рублей. EBITDA сегмента выросла до 21,1 миллиарда рублей по сравнению с отрицательным значением за 2024 год.
Сегмент "Образовательные технологии", представленный образовательными платформами "Учи.ру" и "Тетрика", показал рост выручки на 19%, до 7,4 миллиарда рублей. EBITDA сегмента составила 0,7 миллиарда рублей.
Выручка сегмента "Технологии для бизнеса", представленного VK Tech, выросла на 38%, до 18,8 миллиарда рублей. EBITDA направления увеличилась на 22% и составила 4,8 миллиарда рублей.
Выручка сегмента "Экосистемные сервисы и прочие направления" увеличилась на 13%, до 27,7 миллиарда рублей. EBITDA сегмента составила 0,4 миллиарда рублей по сравнению с отрицательным значением за 2024 год.
