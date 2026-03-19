Уважение к работе врачей важнее, чем цвет их халата, заявил Володин

Уважение к работе врачей важнее, чем цвет их халата, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T18:43+0300

общество

рф

вячеслав володин

госдума

минздрав

счетная палата

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Уважение к работе врачей важнее, чем цвет их халата, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Володин ранее заявлял, что считает правильным отозвать рекомендации Минздрава России о цвете одежды для врачей и медперсонала. "Мы буквально на прошлой неделе все были вовлечены в обсуждение вопроса по расцветке халатов. Министерство здравоохранения здесь присутствует, коллеги, у нас что, это ключевой, главный вопрос? Шесть цветов вы рекомендовали. Ну вы обсудите хотя бы с профессиональным сообществом. Их убедите. У нас деньги лишние? Или вы хотите взять, одеть в эти цветные халаты медицинское сообщество за их счёт?... Самое главное - уважение. Наверное, это более важным является, чем цвет халата", - сказал Володин в ходе отчета Счетной палаты РФ о работе в 2025 году. Он предположил, что главному врачу может нравиться, чтобы он выделялся. В таком случае он может надеть бейджик, добавил председатель Госдумы. Согласно документу Минздрава, врачам рекомендовано носить шесть цветов формы в зависимости от их должности.

