Первая в России ВСМ будет иметь 16 станций - 19.03.2026, ПРАЙМ
Первая в России ВСМ будет иметь 16 станций
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
москва
санкт-петербург
12:43 19.03.2026
 
Первая в России ВСМ будет иметь 16 станций

Первая в России ВСМ Москва - Петербург будет иметь 16 станций

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Первая в России высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург будет иметь 16 станций, из них 14 для пассажиров и две технические, говорится в официальном канале проекта.
"На первой линии ВСМ Москва - Санкт-Петербург предусмотрено 16 остановок: 14 пассажирских - их встроят в городскую инфраструктуру, чтобы было удобно пересесть на метро, автобусы и другие виды транспорта... 2 технические - для обслуживания поездов в пути", - говорится в сообщении в Max.
Поясняется, что количество остановок рассчитано так, чтобы обеспечить доступность ВСМ по всей линии.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
