https://1prime.ru/20260319/vsm-868447699.html
Первая в России ВСМ будет иметь 16 станций
2026-03-19T12:43+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860055673_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7bf225765dc4813277a27597ee615742.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Первая в России высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург будет иметь 16 станций, из них 14 для пассажиров и две технические, говорится в официальном канале проекта. "На первой линии ВСМ Москва - Санкт-Петербург предусмотрено 16 остановок: 14 пассажирских - их встроят в городскую инфраструктуру, чтобы было удобно пересесть на метро, автобусы и другие виды транспорта... 2 технические - для обслуживания поездов в пути", - говорится в сообщении в Max. Поясняется, что количество остановок рассчитано так, чтобы обеспечить доступность ВСМ по всей линии. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860055673_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c2d6ba8b65f8fa070dad02383a8d69e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
