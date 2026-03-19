Первая в России ВСМ будет иметь 16 станций

Первая в России ВСМ будет иметь 16 станций - 19.03.2026, ПРАЙМ

Первая в России ВСМ будет иметь 16 станций

Первая в России высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург будет иметь 16 станций, из них 14 для пассажиров и две технические,... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T12:43+0300

2026-03-19T12:43+0300

2026-03-19T12:43+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Первая в России высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург будет иметь 16 станций, из них 14 для пассажиров и две технические, говорится в официальном канале проекта. "На первой линии ВСМ Москва - Санкт-Петербург предусмотрено 16 остановок: 14 пассажирских - их встроят в городскую инфраструктуру, чтобы было удобно пересесть на метро, автобусы и другие виды транспорта... 2 технические - для обслуживания поездов в пути", - говорится в сообщении в Max. Поясняется, что количество остановок рассчитано так, чтобы обеспечить доступность ВСМ по всей линии. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

https://1prime.ru/20260316/vsm-868343308.html

https://1prime.ru/20260313/vsm-868294139.html

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, санкт-петербург