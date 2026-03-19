Аналитик объяснила, как выбрать между ОФЗ и золотом - 19.03.2026, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
Аналитик объяснила, как выбрать между ОФЗ и золотом
Аналитик объяснила, как выбрать между ОФЗ и золотом - 19.03.2026, ПРАЙМ
Аналитик объяснила, как выбрать между ОФЗ и золотом
Золото доходнее ОФЗ, но инвесторы должны выбирать активы для вложений, исходя из текущих финансовых потребностей и приемлемого уровня риска, рассказала... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T11:50+0300
2026-03-19T11:50+0300
экономика
финансы
банки
золото
офз
МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Золото доходнее ОФЗ, но инвесторы должны выбирать активы для вложений, исходя из текущих финансовых потребностей и приемлемого уровня риска, рассказала агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Юлия Афанасьева."Золото – рискованный актив. Его высокая доходность поражает, вот только покупка не дает никаких гарантий и может вообще отнять капитал, если купить его не вовремя", - предупредила она.Правильно не противопоставлять, а сочетать оба актива в инвестиционном портфеле. Акцент на золото допустим в первую очередь, если вы допускаете для себя высокие риски. Да, за прошедший год драгметалл подорожал вдвое. Но среднегодовая просадка за последние 20 лет по золоту - 7%. В 2010 году максимальное падение золота достигало 30%, рассуждает аналитик.Если вы не сторонник риска, стоит сделать акценты на ОФЗ. Чтобы выбрать облигации, учтите срок погашения облигаций – он должен совпадать с сроком реализации целей вашего финансового плана. Учтите тип выплаты купона по ОФЗ. Проверяйте какие облигации вы хотите купить и изучайте, как по ним платится купоны.С помощью ОФЗ на долгий срок можно обеспечить себе высокую доходность, если вы живете в период высоких ставок, заключила Афанасьева.Полный текст читайте на ПРАЙМ Золото
финансы, банки, золото, офз
Экономика, Финансы, Банки, золото, ОФЗ
11:50 19.03.2026
 
Аналитик объяснила, как выбрать между ОФЗ и золотом

Афанасьева: выбор между золотом и ОФЗ зависит от склонности к риску

МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Золото доходнее ОФЗ, но инвесторы должны выбирать активы для вложений, исходя из текущих финансовых потребностей и приемлемого уровня риска, рассказала агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Юлия Афанасьева.
"Золото – рискованный актив. Его высокая доходность поражает, вот только покупка не дает никаких гарантий и может вообще отнять капитал, если купить его не вовремя", - предупредила она.
Правильно не противопоставлять, а сочетать оба актива в инвестиционном портфеле. Акцент на золото допустим в первую очередь, если вы допускаете для себя высокие риски. Да, за прошедший год драгметалл подорожал вдвое. Но среднегодовая просадка за последние 20 лет по золоту - 7%. В 2010 году максимальное падение золота достигало 30%, рассуждает аналитик.
Если вы не сторонник риска, стоит сделать акценты на ОФЗ. Чтобы выбрать облигации, учтите срок погашения облигаций – он должен совпадать с сроком реализации целей вашего финансового плана. Учтите тип выплаты купона по ОФЗ. Проверяйте какие облигации вы хотите купить и изучайте, как по ним платится купоны.
С помощью ОФЗ на долгий срок можно обеспечить себе высокую доходность, если вы живете в период высоких ставок, заключила Афанасьева.
ЭкономикаФинансыБанкизолотоОФЗ
 
 
