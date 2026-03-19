https://1prime.ru/20260319/vydacha-868433187.html

В России в феврале подскочили выдачи потребительских кредитов

2026-03-19T02:36+0300

банки

финансы

экономика

"скоринг бюро"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868433187.jpg?1773886426

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Выдачи потребительских кредитов в России в феврале подскочили в 1,5 раза в годовом выражении – до 289,4 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". При этом в месячном выражении показатель вырос на 10,5%. "300 миллиардов рублей выдаваемых потребительских кредитов в месяц – это некий новый уровень удержания данного показателя. Рост рынка в основном обусловлен реализацией давно копившегося у потребителей спроса на заимствования, что и было реализовано при снижении ключевой ставки и последовавшего за ним снижения ставок кредитования", – сказали агентству в "Скоринг бюро". Рынок уверенно держится на этом уровне и при условии реализации благоприятных макроэкономических и макропруденциальных сценариев может показать дальнейший рост, отметили в компании. Средний "чек" по потребительскому кредиту составил 170,9 тысячи рублей. Это на четверть больше в годовом выражении, на 11,9% – в месячном. Количество выдач потребкредитов в феврале увеличилось на 17,5% по сравнению с февралем прошлого года – до 1,693 миллиона кредитов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

