ЦБ обсудил с участниками рынка поправки в закон о манипулировании рынком
2026-03-19T14:39+0300
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Банк России за последние два-три месяца провел несколько встреч с участниками рынка для обсуждения поправок в законодательство о совершенствовании системы противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, рассказал журналистам директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин "Мы провели ряд дискуссий (по поводу соответствующего законопроекта - ред.) за последние два-три месяца. Думаю, что еще на площадке Анатолия Геннадьевича (Аксакова, председателя комитета Госдумы по финансовому рынку - ред.) тоже проведем финальную дискуссию, после этого, надеюсь, что он пойдет ко второму чтению", - сказал он в кулуарах форума "Биржевой товарный рынок 2026". "Там есть некоторые содержательные изменения, концепция законопроекта не меняется, но мы слышим голос рынка и по отдельным позициям будут корректировки отдельных норм", - добавил он. По его словам, некоторые эмитенты опасаются дополнительной нагрузки в связи с созданием условий для раскрытия информации о сделках инсайдеров. "Эту информацию нужно будет обработать, нужно будет соотнести сделки инсайдеров с той информацией, которая действительно инсайдерам была доступна, нужно будет "на их руке" оценить, действовал ли инсайдер с нарушением закрытых периодов, и в случае, если это так - направить информацию в Банк России", - сказал он. "Я думаю, что не у всех эмитентов комплаенс по 224-му закону является в полной мере цифровым. Есть эмитенты, которые все у себя отстроили, для них издержки не будут ощутимы, а кому-то предстоит свои системы доработать. Естественно, любые дополнительные затраты на комплаенс, наверно, могут вызывать справедливые вопросы", - заключил он. Госдума в феврале приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование системы противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с Аксаковым. Он вносит изменения в законы о противодействии неправомерному использованию инсайда и об организованных торгах. Эти изменения призваны выстроить многоуровневую систему контроля с вовлечением всех участников торгов, чтобы оперативно выявлять недобросовестные действия.
ЦБ РФ обсудил с участниками рынка поправки в законодательство об инсайде и манипулировании
