Зеленский "придет в ярость", если ЕС не одобрит кредит, пишут СМИ

Владимир Зеленский "придет в ярость", если ЕС на предстоящем саммите лидеров блока не сможет одобрить Киеву кредит на 90 миллиардов евро, пишет газета Politico... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T02:54+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский "придет в ярость", если ЕС на предстоящем саммите лидеров блока не сможет одобрить Киеву кредит на 90 миллиардов евро, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата. Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". "Дипломат заявил, что "если мы не сможем договориться с кредитом, Зеленский справедливо придет в ярость", - пишет издание.

