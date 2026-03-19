"Альтернативы нет". На Западе оценили слезные мольбы Зеленского

Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет других источников финансирования своих вооруженных сил, кроме как кредита от Европейского союза, сообщает Euractiv. | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T07:52+0300

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет других источников финансирования своих вооруженных сил, кроме как кредита от Европейского союза, сообщает Euractiv."В среду Владимир Зеленский обратился к лидерам ЕС с просьбой разблокировать пакет помощи Киеву на сумму 90 миллиардов евро, который в настоящее время блокирует Венгрия. Выступая в Мадриде после переговоров с испанским премьер-министром Педро Санчесом и подписания соглашений о сотрудничестве в сфере обороны, Зеленский подчеркнул, что финансирование было согласовано до конца 2025 года и должно быть одобрено немедленно", — говорится в статье.Кроме того, упоминается об отчаянной просьбе лидера Киева к европейским партнерам."Кредита в 90 миллиардов евро — единственный вариант", — подчеркнул он, добавив, что, хотя механизм предоставления средств может меняться, поддержка украинских вооруженных сил должна быть продолжена", — отмечается в публикации.В конце января Киев остановил прокачку нефти через трубопровод "Дружба", ссылаясь на повреждения. В ответ Будапешт прекратил поставки дизельного топлива и 20 февраля заморозил кредит от Евросоюза в 90 миллиардов евро до восстановления нефтяного транзита. В результате этого Владимир Зеленский пригрозил премьер-министру Виктору Орбану встречей с украинскими боевиками.

