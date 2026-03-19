Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Альтернативы нет". На Западе оценили слезные мольбы Зеленского - 19.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260319/zelenskiy-868438610.html
"Альтернативы нет". На Западе оценили слезные мольбы Зеленского
"Альтернативы нет". На Западе оценили слезные мольбы Зеленского - 19.03.2026, ПРАЙМ
"Альтернативы нет". На Западе оценили слезные мольбы Зеленского
Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет других источников финансирования своих вооруженных сил, кроме как кредита от Европейского союза, сообщает Euractiv. | 19.03.2026, ПРАЙМ
киев
запад
украина
владимир зеленский
виктор орбан
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
https://1prime.ru/20260319/zelenskiy-868436662.html
киев
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, запад, украина, владимир зеленский, виктор орбан, ес
Киев, ЗАПАД, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, ЕС
07:52 19.03.2026
 
"Альтернативы нет". На Западе оценили слезные мольбы Зеленского

Euractiv: Зеленский заявил, что альтернативы кредиту от ЕС у Киева нет

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет других источников финансирования своих вооруженных сил, кроме как кредита от Европейского союза, сообщает Euractiv.
"В среду Владимир Зеленский обратился к лидерам ЕС с просьбой разблокировать пакет помощи Киеву на сумму 90 миллиардов евро, который в настоящее время блокирует Венгрия. Выступая в Мадриде после переговоров с испанским премьер-министром Педро Санчесом и подписания соглашений о сотрудничестве в сфере обороны, Зеленский подчеркнул, что финансирование было согласовано до конца 2025 года и должно быть одобрено немедленно", — говорится в статье.
Кроме того, упоминается об отчаянной просьбе лидера Киева к европейским партнерам.
"Кредита в 90 миллиардов евро — единственный вариант", — подчеркнул он, добавив, что, хотя механизм предоставления средств может меняться, поддержка украинских вооруженных сил должна быть продолжена", — отмечается в публикации.
В конце января Киев остановил прокачку нефти через трубопровод "Дружба", ссылаясь на повреждения. В ответ Будапешт прекратил поставки дизельного топлива и 20 февраля заморозил кредит от Евросоюза в 90 миллиардов евро до восстановления нефтяного транзита. В результате этого Владимир Зеленский пригрозил премьер-министру Виктору Орбану встречей с украинскими боевиками.
07:01
 
КиевЗАПАДУКРАИНАВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала