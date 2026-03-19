"Сильный удар". СМИ запаниковали из-за ситуации на Украине - 19.03.2026, ПРАЙМ
"Сильный удар". СМИ запаниковали из-за ситуации на Украине
"Сильный удар". СМИ запаниковали из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Программа компенсаций за топливо, инициированная Владимиром Зеленским, вызвала серьезное недовольство в обществе и подорвала доверие к руководству страны, пишет Sohu.
"Эта безрассудная субсидия отражает крайнюю недальновидность администрации Зеленского в вопросах управления финансами и наносит сокрушительный удар по и без того хрупкой экономике Украины", — говорится в публикации.
Отмечается, что инициатива вызвала разногласия внутри правительства: ряд депутатов требует отменить выплаты и направить средства на ремонт техники и энергетическую инфраструктуру.
Эксперты считают, что подобная мера лишь ускорит инфляцию. При этом подчеркивается, что международные партнеры не стремятся финансировать ошибочные решения киевского режима.
"Давление, оказываемое на Зеленского со стороны общественности и международного сообщества из-за его непродуманных решений, указывает на вышедшую из-под контроля экономическую ситуацию на Украине. Если глава киевского режима продолжит настаивать на реализации программы топливных субсидий и не скорректирует свою финансовую политику, инфляция в стране может выйти из-под контроля и привести к экономическому коллапсу, что напрямую отразится на положении ВСУ на линии фронта", — резюмируется в публикации.
Украинский парламент 3 декабря прошлого года принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Киев пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников самофинансирования.
