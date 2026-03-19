Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский резко выступил перед ЕС из-за России - 19.03.2026, ПРАЙМ
Зеленский резко выступил перед ЕС из-за России
Владимир Зеленский, выступая перед участниками заседания Европейского совета, подверг критике ЕС и США за недостаточное давление на Россию. Фрагмент речи... | 19.03.2026, ПРАЙМ
мировая экономика, сша, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков
23:33 19.03.2026
 
Зеленский резко выступил перед ЕС из-за России

Зеленский пожаловался ЕС на слабое давление на Россию

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, выступая перед участниками заседания Европейского совета, подверг критике ЕС и США за недостаточное давление на Россию. Фрагмент речи опубликован в его Telegram-канале.
"Двадцатый пакет санкций ЕС против России зашел в тупик. Он мог бы продолжить оказывать давление на Россию", — пожаловался он.
Он также раскритиковал решение США смягчить санкции и признал, что пакет помощи Украине на 90 миллиардов евро "не работает уже третий месяц", а Киев не понимает, будет ли он вообще разблокирован.
Ранее президент США отмечал, что удивлен нежеланием Зеленского идти на компромиссы, добавив, что с ним "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявил, что Россия открыта к мирному урегулированию, а ситуация на фронте развивается позитивно.
