На Западе обеспокоились после визита Зеленского в Испанию
На Западе обеспокоились после визита Зеленского в Испанию - 19.03.2026, ПРАЙМ
На Западе обеспокоились после визита Зеленского в Испанию
Визит Владимира Зеленского в Испанию прошел на фоне сложной ситуации для ВСУ, пишет AntiDiplomatico. | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T23:39+0300
2026-03-19T23:39+0300
2026-03-19T23:39+0300
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Визит Владимира Зеленского в Испанию прошел на фоне сложной ситуации для ВСУ, пишет AntiDiplomatico."Визит Зеленского в Мадрид прошел в особенно напряженный период на Восточном фронте. Темпы наступления России на Донбассе лишь набирают обороты, войска продвигаются на нескольких участках", — говорится в публикации.По мнению издания, поездка также была попыткой компенсировать трудности на фронте.17 марта Зеленский прибыл в Великобританию, затем посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после чего отправился в Мадрид для переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом.Ранее президент США заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
испания, мадрид, запад, эммануэль макрон, владимир зеленский, владимир путин, всу
ИСПАНИЯ, Мадрид, ЗАПАД, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ВСУ
На Западе обеспокоились после визита Зеленского в Испанию
AD: поездка Зеленского совпала с тяжелой ситуацией для ВСУ