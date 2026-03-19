Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе обеспокоились после визита Зеленского в Испанию - 19.03.2026, ПРАЙМ
На Западе обеспокоились после визита Зеленского в Испанию
На Западе обеспокоились после визита Зеленского в Испанию - 19.03.2026, ПРАЙМ
На Западе обеспокоились после визита Зеленского в Испанию
Визит Владимира Зеленского в Испанию прошел на фоне сложной ситуации для ВСУ, пишет AntiDiplomatico. | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T23:39+0300
2026-03-19T23:39+0300
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Визит Владимира Зеленского в Испанию прошел на фоне сложной ситуации для ВСУ, пишет AntiDiplomatico."Визит Зеленского в Мадрид прошел в особенно напряженный период на Восточном фронте. Темпы наступления России на Донбассе лишь набирают обороты, войска продвигаются на нескольких участках", — говорится в публикации.По мнению издания, поездка также была попыткой компенсировать трудности на фронте.17 марта Зеленский прибыл в Великобританию, затем посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после чего отправился в Мадрид для переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом.Ранее президент США заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
испания, мадрид, запад, эммануэль макрон, владимир зеленский, владимир путин, всу
ИСПАНИЯ, Мадрид, ЗАПАД, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ВСУ
23:39 19.03.2026
 
На Западе обеспокоились после визита Зеленского в Испанию

AD: поездка Зеленского совпала с тяжелой ситуацией для ВСУ

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Визит Владимира Зеленского в Испанию прошел на фоне сложной ситуации для ВСУ, пишет AntiDiplomatico.
"Визит Зеленского в Мадрид прошел в особенно напряженный период на Восточном фронте. Темпы наступления России на Донбассе лишь набирают обороты, войска продвигаются на нескольких участках", — говорится в публикации.
По мнению издания, поездка также была попыткой компенсировать трудности на фронте.
17 марта Зеленский прибыл в Великобританию, затем посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после чего отправился в Мадрид для переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Ранее президент США заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
ИСПАНИЯМадридЗАПАДЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВСУ
 
 
