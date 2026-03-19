https://1prime.ru/20260319/zhitel-868432824.html
Житель Камчатки осужден за махинации с 26 земельными участками
2026-03-19T02:03+0300
экономика
бизнес
общество
камчатский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868432824.jpg?1773885331
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Жителя Камчатки осудили на четыре года условно за перевод земель под жилую застройку
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар — РИА Новости. Елизовский районный суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, который по поддельным документам получил в собственность более двух десятков участков, а затем перевел их под жилую застройку, увеличив их стоимость в 40 раз, сообщает прокуратура Камчатского края.
"Суд установил, что в период 2022-2024 гг. подсудимый обратился в муниципалитет с заявлениями о предоставлении в аренду под огородничество для собственных нужд 26 земельных участков, оформил их в собственность, не приступив к использованию и не имея таких намерений. После он изменил вид разрешенного использования земель для нужд индивидуального жилищного строительства. Рыночная стоимость участков повысилась в 40 раз", - говорится в пресс-релизе.
Своими действиями мужчина нанес ущерб интересам Елизовского района и лишил других граждан возможности претендовать на эти земли. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и штрафом в 500 тысяч рублей. На имущество фигуранта наложен арест на сумму 21 миллион рублей.
Кроме того, прокуратура добивается возврата незаконно изъятых участков в муниципальную собственность — пять исков уже удовлетворены. Также в суде рассматривается дело против 52-летней чиновницы администрации Елизовского района, которая, по версии следствия, способствовала незаконному отчуждению 166 участков по заниженной цене.