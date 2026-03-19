Инвесторов предупредили о рисках вложений в золото

Инвесторов предупредили о рисках вложений в золото - 19.03.2026, ПРАЙМ

Инвесторов предупредили о рисках вложений в золото

Из-за войны на Ближнем Востоке золото может к концу года подешеветь до 4 тысяч долларов за тройскую унцию, рассказала агентству "Прайм" старший аналитик...

2026-03-19T06:06+0300

2026-03-19T06:06+0300

2026-03-19T07:59+0300

МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Из-за войны на Ближнем Востоке золото может к концу года подешеветь до 4 тысяч долларов за тройскую унцию, рассказала агентству "Прайм" старший аналитик СберИнвестиций Ирина Иртегова.По ее словам, все основные риски уже были заложены в цену металлов в феврале."Шок на энергетических рынках почти сразу привел к риску роста мировой инфляции в этом году и ожиданию подорожания доллара. Затягивание войны и более длительный период высоких цен на энергоносители означает риски ужесточения денежно-кредитной политики в США и Европе", - считает она.Чем дольше идет конфликт, тем выше вероятность повышения ставок. Это будет негативно для золота на горизонте года. Если мировые центробанки ужесточат ДКП, золото к концу года может подешеветь более заметно – до 4 тысяч долларов за тройскую унцию и 10 900 рублей за грамм, заключила Иртегова.Полный текст читайте на ПРАЙМ Золото

ближний восток

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, ближний восток, сша, золото, биржевые цены на золото