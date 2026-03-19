https://1prime.ru/20260319/zoloto-868411753.html
Инвесторов предупредили о рисках вложений в золото
Из-за войны на Ближнем Востоке золото может к концу года подешеветь до 4 тысяч долларов за тройскую унцию, рассказала агентству "Прайм" старший аналитик... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T06:06+0300
финансы
ближний восток
сша
золото
биржевые цены на золото
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868411753.jpg?1773896340
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Из-за войны на Ближнем Востоке золото может к концу года подешеветь до 4 тысяч долларов за тройскую унцию, рассказала агентству "Прайм" старший аналитик СберИнвестиций Ирина Иртегова.
По ее словам, все основные риски уже были заложены в цену металлов в феврале.
"Шок на энергетических рынках почти сразу привел к риску роста мировой инфляции в этом году и ожиданию подорожания доллара. Затягивание войны и более длительный период высоких цен на энергоносители означает риски ужесточения денежно-кредитной политики в США и Европе", - считает она.
Чем дольше идет конфликт, тем выше вероятность повышения ставок. Это будет негативно для золота на горизонте года. Если мировые центробанки ужесточат ДКП, золото к концу года может подешеветь более заметно – до 4 тысяч долларов за тройскую унцию и 10 900 рублей за грамм, заключила Иртегова.