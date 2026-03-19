Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инвесторов предупредили о рисках вложений в золото - 19.03.2026, ПРАЙМ
Инвесторов предупредили о рисках вложений в золото
06:06 19.03.2026 (обновлено: 07:59 19.03.2026)
 
Инвесторов предупредили о рисках вложений в золото

Инвесторов предупредили о новых рисках для золота из-за войны на Ближнем Востоке

МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Из-за войны на Ближнем Востоке золото может к концу года подешеветь до 4 тысяч долларов за тройскую унцию, рассказала агентству "Прайм" старший аналитик СберИнвестиций Ирина Иртегова.
По ее словам, все основные риски уже были заложены в цену металлов в феврале.
"Шок на энергетических рынках почти сразу привел к риску роста мировой инфляции в этом году и ожиданию подорожания доллара. Затягивание войны и более длительный период высоких цен на энергоносители означает риски ужесточения денежно-кредитной политики в США и Европе", - считает она.
Чем дольше идет конфликт, тем выше вероятность повышения ставок. Это будет негативно для золота на горизонте года. Если мировые центробанки ужесточат ДКП, золото к концу года может подешеветь более заметно – до 4 тысяч долларов за тройскую унцию и 10 900 рублей за грамм, заключила Иртегова.
