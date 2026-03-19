https://1prime.ru/20260319/zoloto-868446021.html
Золото дешевеет ниже отметки в 4700 долларов за унцию
Золото дешевеет ниже отметки в 4700 долларов за унцию - 19.03.2026, ПРАЙМ
Золото дешевеет ниже отметки в 4700 долларов за унцию
Биржевая цена на золото снижается на 4% в четверг, опускаясь ниже отметки в 4700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T11:57+0300
2026-03-19T11:57+0300
2026-03-19T11:57+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_4cbfb068592589358ae190266c0ed202.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото снижается на 4% в четверг, опускаясь ниже отметки в 4700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 11.47 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 193,65 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,96%, - до 4702,55 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель минимально достиг 4688,46 доллара - впервые с 6 февраля ниже уровня в 4700 долларов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_320:0:2679:1769_1920x0_80_0_0_e970651db8704fefe2b17a02f0904a0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, comex
Рынок, Торги, Comex, Экономика
Золото дешевеет ниже отметки в 4700 долларов за унцию
Биржевая цена на золото опустилась ниже отметки в 4700 долларов за тройскую унцию