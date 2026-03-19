https://1prime.ru/20260319/zoloto-868446021.html

Золото дешевеет ниже отметки в 4700 долларов за унцию

Золото дешевеет ниже отметки в 4700 долларов за унцию - 19.03.2026, ПРАЙМ

Золото дешевеет ниже отметки в 4700 долларов за унцию

Биржевая цена на золото снижается на 4% в четверг, опускаясь ниже отметки в 4700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T11:57+0300

2026-03-19T11:57+0300

2026-03-19T11:57+0300

рынок

торги

comex

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_4cbfb068592589358ae190266c0ed202.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото снижается на 4% в четверг, опускаясь ниже отметки в 4700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 11.47 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 193,65 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,96%, - до 4702,55 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель минимально достиг 4688,46 доллара - впервые с 6 февраля ниже уровня в 4700 долларов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, comex