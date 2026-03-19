https://1prime.ru/20260319/zoloto-868455264.html

Цена на золото опустилась ниже 4600 долларов за тройскую унцию

Биржевая стоимость золота ускорила падение до 6%, впервые с начала февраля опустилась ниже 4600 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T15:51+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота ускорила падение до 6%, впервые с начала февраля опустилась ниже 4600 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 15.43 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 314,39 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 6,38%, - до 4581,81 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые со 2 февраля находится ниже уровня в 4600 долларов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

