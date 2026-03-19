Цена на золото опустилась ниже 4600 долларов за тройскую унцию
Биржевая стоимость золота ускорила падение до 6%, впервые с начала февраля опустилась ниже 4600 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T15:51+0300
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота ускорила падение до 6%, впервые с начала февраля опустилась ниже 4600 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 15.43 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 314,39 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 6,38%, - до 4581,81 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые со 2 февраля находится ниже уровня в 4600 долларов.
Рынок, Торги, Comex, золото, биржевые цены на золото
Цена золота опустилась ниже 4600 долларов за унцию впервые с начала февраля