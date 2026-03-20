Абоненты "Мегафона" смогут пополнять баланс своих контактов

Абоненты "Мегафона" теперь могут пополнять баланс своих контактов вне зависимости от оператора связи через мобильный счет в личном кабинете, рассказали РИА... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T06:57+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Абоненты "Мегафона" теперь могут пополнять баланс своих контактов вне зависимости от оператора связи через мобильный счет в личном кабинете, рассказали РИА Новости в компании. "Клиентам "Мегафона" стало проще заботиться о близких - теперь пополнение их баланса стало доступно с мобильного счета в личном кабинете. Средства можно перевести абоненту как "Мегафона", так и другого оператора", - сообщили в компании. По подсчетам компании, более половины из абонентов регулярно оплачивают связь за своих близких, еще 29% делают это иногда. При этом большинство оплачивает связь детям и родителям. Все же некоторые опрошенные признались, что забывают оплачивать связь своим близким. Отмечается, что мобильный счет абонентов будет пополняться по принципу "умного" платежа: когда на счете близкого человека не останется денег для регулярных списаний, он будет оплачен на нужную сумму. Если баланс станет отрицательным - то с мобильного счета владельца списка на него поступит 20 рублей на непредвиденные траты.

