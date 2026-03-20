Россия нарастила поставки алюминия в Китай до максимума с весны 2025 года
Россия нарастила поставки алюминия в Китай до максимума с весны 2025 года - 20.03.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки алюминия в Китай до максимума с весны 2025 года
Поставки необработанного алюминия из России в Китай в феврале достигли максимума с мая прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T11:47+0300
2026-03-20T11:47+0300
2026-03-20T11:47+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Поставки необработанного алюминия из России в Китай в феврале достигли максимума с мая прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной. Российский экспорт этого металла в конце зимы вырос с начала года на 4,2%, составив максимальные с мая прошлого года 542,8 миллиона долларов. Поставки алюминия и изделий из него в целом также показали положительную динамику, увеличившись в месячном выражении на 0,6% - до 551,4 миллиона долларов. Это также наиболее заметный объем в денежном выражении с прошлогодней весны.
китай
россия, промышленность, китай, металлы, алюминий, экспорт
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, КИТАЙ, металлы, алюминий, экспорт
Россия нарастила поставки алюминия в Китай до максимума с весны 2025 года
Поставки необработанного алюминия в Китай в феврале достигли максимума с мая 2025 года
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Поставки необработанного алюминия из России в Китай в феврале достигли максимума с мая прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной.
Российский экспорт этого металла в конце зимы вырос с начала года на 4,2%, составив максимальные с мая прошлого года 542,8 миллиона долларов.
Поставки алюминия и изделий из него в целом также показали положительную динамику, увеличившись в месячном выражении на 0,6% - до 551,4 миллиона долларов. Это также наиболее заметный объем в денежном выражении с прошлогодней весны.