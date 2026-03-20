Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Бразилией - 20.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260320/aviasoobschenie-868491483.html
Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Бразилией
Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Бразилией - 20.03.2026, ПРАЙМ
Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Бразилией
Россия сейчас ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Бразилией и Малайзией, открыта для переговоров и с другими странами, заявил глава Минтранса РФ... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T13:39+0300
2026-03-20T13:51+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия сейчас ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Бразилией и Малайзией, открыта для переговоров и с другими странами, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. "Смотрите, мы открыты для всех стран. Такие переговоры ведутся с Малайзией, с Бразилией, с рядом стран. Ключевое здесь - это готовность страны летать к нам, готовность обслуживать наши суда в своих портах, поэтому здесь работа идет", - ответил министр на вопрос РИА Новости о том, ведутся ли переговоры с каким-либо странами о возобновлении авиасообщения. Он отметил, что этот вопрос также будет подниматься и обсуждаться на Международном транспортно-логистическом форуме (МТЛФ) в апреле текущего года.
бразилия
малайзия
рф
россия, бизнес, бразилия, малайзия, рф, воздушный транспорт, туризм
РОССИЯ, Бизнес, БРАЗИЛИЯ, МАЛАЙЗИЯ, РФ, Воздушный транспорт, Туризм
13:39 20.03.2026 (обновлено: 13:51 20.03.2026)
 
Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Бразилией

Никитин: Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Бразилией и Малайзией

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия сейчас ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Бразилией и Малайзией, открыта для переговоров и с другими странами, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
"Смотрите, мы открыты для всех стран. Такие переговоры ведутся с Малайзией, с Бразилией, с рядом стран. Ключевое здесь - это готовность страны летать к нам, готовность обслуживать наши суда в своих портах, поэтому здесь работа идет", - ответил министр на вопрос РИА Новости о том, ведутся ли переговоры с каким-либо странами о возобновлении авиасообщения.
Он отметил, что этот вопрос также будет подниматься и обсуждаться на Международном транспортно-логистическом форуме (МТЛФ) в апреле текущего года.
 
РОССИЯБизнесБРАЗИЛИЯМАЛАЙЗИЯРФВоздушный транспортТуризм
 
 
