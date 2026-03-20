Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Бразилией

2026-03-20T13:39+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия сейчас ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Бразилией и Малайзией, открыта для переговоров и с другими странами, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. "Смотрите, мы открыты для всех стран. Такие переговоры ведутся с Малайзией, с Бразилией, с рядом стран. Ключевое здесь - это готовность страны летать к нам, готовность обслуживать наши суда в своих портах, поэтому здесь работа идет", - ответил министр на вопрос РИА Новости о том, ведутся ли переговоры с каким-либо странами о возобновлении авиасообщения. Он отметил, что этот вопрос также будет подниматься и обсуждаться на Международном транспортно-логистическом форуме (МТЛФ) в апреле текущего года.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

