https://1prime.ru/20260320/aviasoobschenie-868491483.html
Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Бразилией
Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Бразилией - 20.03.2026, ПРАЙМ
Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Бразилией
Россия сейчас ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Бразилией и Малайзией, открыта для переговоров и с другими странами, заявил глава Минтранса РФ... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T13:39+0300
2026-03-20T13:39+0300
2026-03-20T13:51+0300
россия
бизнес
бразилия
малайзия
рф
воздушный транспорт
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860054350_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e3f6b33c0720a9842f46c1b1215a936a.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия сейчас ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Бразилией и Малайзией, открыта для переговоров и с другими странами, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. "Смотрите, мы открыты для всех стран. Такие переговоры ведутся с Малайзией, с Бразилией, с рядом стран. Ключевое здесь - это готовность страны летать к нам, готовность обслуживать наши суда в своих портах, поэтому здесь работа идет", - ответил министр на вопрос РИА Новости о том, ведутся ли переговоры с каким-либо странами о возобновлении авиасообщения. Он отметил, что этот вопрос также будет подниматься и обсуждаться на Международном транспортно-логистическом форуме (МТЛФ) в апреле текущего года.
бразилия
малайзия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860054350_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c8389792425d8ef3e225638c6330fcfd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, бразилия, малайзия, рф, воздушный транспорт, туризм
РОССИЯ, Бизнес, БРАЗИЛИЯ, МАЛАЙЗИЯ, РФ, Воздушный транспорт, Туризм
Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Бразилией
Никитин: Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Бразилией и Малайзией