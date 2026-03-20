https://1prime.ru/20260320/avtodoroga-868476989.html

В Магаданской области закрыли две автодороги из-за метели

Дорожники в пятницу закрыли две автодороги в Магаданской области из-за метели и снежных заносов, сообщает минтранс региона. | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T07:39+0300

2026-03-20T08:21+0300

бизнес

магаданская область

происшествия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1c/865999344_0:165:2054:1320_1920x0_80_0_0_1a1e0dc2af155e76be4e08051c1816f7.jpg

МАГАДАН, 20 мар - ПРАЙМ. Дорожники в пятницу закрыли две автодороги в Магаданской области из-за метели и снежных заносов, сообщает минтранс региона. Ранее спасатели предупредили о метелях и сильном ветре в Магаданской области. В регион пришел очередной циклон. "Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области сообщает, что движение по участку автомобильной дороги "Герба - Омсукчан" с 210-го по 224-й километры закрыто с 14.40 (6.40 мск) 20 марта 2026 года до 12.00 (4.00 мск) 21 марта 2026 года для всех видов транспорта, в связи с погодными условиями... Движение по участку автомобильной дороги "Магадан - Балаганное - Талон" с 12-го по 48-й километры закрыто", - говорится в сообщении.

магаданская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, магаданская область