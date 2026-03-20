Бизнес ждет снижения ключевой ставки ЦБ

Бизнес ждет снижения ключевой ставки ЦБ - 20.03.2026, ПРАЙМ

Бизнес ждет снижения ключевой ставки ЦБ

Бизнес-сообщество ожидает, что Банк России на заседании в пятницу снизит ключевую ставку минимум на 0,5 процентного пункта - до 15%, эти шаги помогут компаниям... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T01:00+0300

2026-03-20T01:00+0300

2026-03-20T02:36+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Бизнес-сообщество ожидает, что Банк России на заседании в пятницу снизит ключевую ставку минимум на 0,5 процентного пункта - до 15%, эти шаги помогут компаниям восстановить инвестиционную активность, заявил РИА Новости глава подкомитета "Деловой России" по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин. "Мы ждем снижения ставки минимум на 50 базисных пунктов. Если эти ожидания оправдаются, то непрерывный цикл смягчения денежно-кредитной политики даст бизнесу позитивный сигнал если не запускать новые, то не сворачивать уже начатые инвестиционные проекты", - сказал он. "Компании доводят до конца проекты, начатые 2–4 года назад, но пока воздерживаются от запуска новых. Оживление инвестиционной активности, в первую очередь среди малого и среднего бизнеса, потребует сочетания снижения ставки с систематизацией мер поддержки по привлечению капитала", - считает Лазутин. Он напомнил, что восстановление инвестиционной активности является одним их приоритетов экономической политики государства. "Смягчение ДКП, безусловно, будет помогать процессу восстановления активного инвестиционного планирования, но в дополнение к этому необходима и систематизация мер поддержки бизнеса в вопросе привлечения средств на развитие. Помимо кредитов, для МСП доступны гибкие инструменты финансирования: гранты, субсидии, гарантии, зонтичные поручительства, биржевые и внебиржевые инструменты с господдержкой", - пояснил эксперт. Однако, по его мнению, эти механизмы пока остаются точечными. Более активное взаимодействие бизнес-объединений с регуляторами, госорганами по систематизации мер поддержки МСП, может стать существенным фактором оживления инвестактивности, заключил Лазутин. Банк России последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года - 16%. В феврале регулятор снизил ключевую ставку в шестой раз подряд - до 15,5%. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 20 марта. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в начале марта отмечала, что регулятор не видит барьеров для того, чтобы выстраивать гибкие программы кредитования малого и среднего бизнеса.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россия, банк россии, мсп