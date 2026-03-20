Bonduelle хочет зарегистрировать в России товарный знак

Bonduelle хочет зарегистрировать в России товарный знак - 20.03.2026, ПРАЙМ

Bonduelle хочет зарегистрировать в России товарный знак

Французская компания Bonduelle хочет зарегистрировать в России товарный знак "Пусть будет здорово" для продажи консервов, выяснило РИА Новости по данным... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T07:46+0300

2026-03-20T07:46+0300

2026-03-20T08:20+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Французская компания Bonduelle хочет зарегистрировать в России товарный знак "Пусть будет здорово" для продажи консервов, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявка поступила в ведомство в марте текущего года. В качестве заявителя указана компания "Бондюэль Акционерное общество с Советом директоров". Под товарным знаком "Пусть будет здорово" компания хочет продавать в России консервированные супы, бобы, грибы, лечо, корнишоны, кукурузу, оливки и другие овощи. Bonduelle в 2022 году сообщила, что, несмотря на сложности, не собирается покидать российский рынок, который также позволяет ей осуществлять поставки в Центральную Азию.

центральная азия

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

бизнес, россия, центральная азия, роспатент