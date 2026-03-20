Bonduelle хочет зарегистрировать в России товарный знак
2026-03-20T07:46+0300
Роспатент: Bonduelle хочет зарегистрировать в России товарный знак для продажи консервов
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Французская компания Bonduelle хочет зарегистрировать в России товарный знак "Пусть будет здорово" для продажи консервов, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявка поступила в ведомство в марте текущего года. В качестве заявителя указана компания "Бондюэль Акционерное общество с Советом директоров".
Под товарным знаком "Пусть будет здорово" компания хочет продавать в России консервированные супы, бобы, грибы, лечо, корнишоны, кукурузу, оливки и другие овощи.
Bonduelle в 2022 году сообщила, что, несмотря на сложности, не собирается покидать российский рынок, который также позволяет ей осуществлять поставки в Центральную Азию.