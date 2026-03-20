В ряде районов Бурятии и Забайкалья запретили майнинг криптовалют

Правительство РФ ввело полный запрет майнинга криптовалют в ряде районов Бурятии и Забайкалья с 1 апреля этого года по 15 марта 2031 года

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ ввело полный запрет майнинга криптовалют в ряде районов Бурятии и Забайкалья с 1 апреля этого года по 15 марта 2031 года, говорится в постановлении кабмина на портале официального опубликования правовых актов. "На территориях субъектов Российской Федерации, указанных в пунктах 2 и 3 перечня (районы Республики Бурятия и Забайкальского края - ред.), - с 1 апреля 2026 года по 15 марта 2031 года", - говорится в документе.

