Дания готовилась к нападению США на Гренландию, пишут СМИ

2026-03-20T04:53+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Дания в январе текущего года под видом учений "Арктическая стойкость" готовилась к нападению США на Гренландию, в том числе перебрасываемые на остров солдаты брали с собой взрывчатку и кровь, необходимые для потенциального ведения боя, утверждает датская телерадиокомпания DR, ссылаясь на источники. В январе в Гренландии начались учения "Арктическая стойкость". Цель учений заключалась, в частности, в том, чтобы поддерживать способность действовать в арктических условиях. В числе стран-участниц - Франция, Германия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Нидерланды, Исландия и Бельгия. Предполагается, что учения продлятся в течение всего 2026 года. Как пишет DR со ссылкой на источники в датском правительстве и разведывательных службах в Дании, Франции и Германии, Дания еще в начале 2025 года - вскоре после избрания Дональда Трампа президентом в США - обратилась в ​​ходе секретных переговоров за политической поддержкой к властям Франции, ФРГ и скандинавских стран для противостояния притязаниям Вашингтона на Гренландию. По словам неназванного французского чиновника, Дания могла рассчитывать от Франции на отправку нескольких сотен военных. "Когда в январе этого года датские солдаты сломя голову устремились в Гренландию, они привезли с собой взрывчатку, чтобы уничтожить в том числе взлётно-посадочные полосы в Нууке и Кангерлуссуаке. Это помешало бы американским военным самолетам высаживать солдат на острове, если бы президент Дональд Трамп в конечном итоге решил взять Гренландию силой. Груз также включал кровь из датских банков крови, чтобы раненые могли получить лечение, если бы дело дошло до боевых действий... Если бы США попытались напасть, датским солдатам пришлось бы взять боеприпасы и вступить в бой. Таким же образом, датские истребители F-35, спешно переброшенные на север, были тяжело вооружены. Внешне операция была представлена ​​как учения под названием "Арктическая стойкость". Но это были не учения, а серьезные события", - говорится в сообщении. Источники в обороне рассказали DR, что для обычных военных учений, целью которых являются тренировки с союзниками, с собой не берут кровь и взрывчатку: напротив, это являлось частью процедуры подготовки к возможному конфликту. Кроме того, несколько других источников подтвердили телерадиокомпании, что отправка солдат в Гренландию была связана с подготовкой к реальной обороне датского королевства. "Солдаты были отправлены в Гренландию с так называемым королевским указом об обороне, в котором говорилось, что Дания должна вступить в бой при нападении", - говорится в публикации. Телерадиокомпания также сообщила о боевом приказе от 13 января 2026 года, который лежал в основе развертывания войск: в нем описывалась операция, направленная на подготовку к обороне Гренландии, которая может быть расширена за счет увеличения численности солдат и военных возможностей. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

