Бразильского депутата могут лишить мандата после выступления в черном гриме

2026-03-20T03:47+0300

МЕХИКО, 20 мар - РИА новости. Группа депутатов парламента бразильского штата Сан-Паулу обратилась в совет по этике с требованием расследовать возможное нарушение депутатской этики со стороны парламентария Фабианы Болсонару после ее выступления с черным гримом на лице и теле, сообщил портал G1. "Восемнадцать депутатов подали представление в совет по этике с требованием применить санкции (в отношении Болсонару - ред.) вплоть до лишения мандата", - говорится в материале на сайте G1. Поводом стало выступление Болсонару на заседании законодательной ассамблеи, в ходе которого она нанесла на кожу черный грим. Таким образом депутат пыталась, как сообщается, аргументировать свою позицию о том, что трансгендерные (движение ЛГБТ* признано экстремистским на территории РФ) женщины не являются женщинами. Депутаты указали на то, что практика "блэкфейса" исторически связана с унижением и стереотипизацией чернокожего населения, а ее использование в парламенте представляет собой "коллективную повторную виктимизацию". По их мнению, действия могут подпадать под закон о расизме и нарушать конституционные принципы равенства и человеческого достоинства. Отдельные парламентарии, как сообщает G1, также инициировали разбирательства в правоохранительных органах: было подано заявление в полицию по делам о расовых преступлениях, а также обращение в федеральную прокуратуру с просьбой начать расследование. Сама Болсонару отвергла обвинения, заявив в соцсетях, что ее слова и действия искажаются, а акция была направлена на выражение позиции о представительстве различных групп. Позднее она подчеркнула, что не использовала "блэкфейс" в его историческом значении и не имела намерения оскорбить кого-либо. В ассамблее штата Сан-Паулу отметили, что совет по этике является органом, уполномоченным рассматривать подобные случаи, напомнив о конституционной гарантии неприкосновенности депутатов за высказывания в парламенте.*Движение ЛГБТ признано экстремистским на территории РФ.

