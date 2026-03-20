Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бразильского депутата могут лишить мандата после выступления в черном гриме - 20.03.2026, ПРАЙМ
Бразильского депутата могут лишить мандата после выступления в черном гриме
03:47 20.03.2026 (обновлено: 04:25 20.03.2026)
 
Бразильского депутата могут лишить мандата после выступления в черном гриме

МЕХИКО, 20 мар - РИА новости. Группа депутатов парламента бразильского штата Сан-Паулу обратилась в совет по этике с требованием расследовать возможное нарушение депутатской этики со стороны парламентария Фабианы Болсонару после ее выступления с черным гримом на лице и теле, сообщил портал G1.
"Восемнадцать депутатов подали представление в совет по этике с требованием применить санкции (в отношении Болсонару - ред.) вплоть до лишения мандата", - говорится в материале на сайте G1.
Поводом стало выступление Болсонару на заседании законодательной ассамблеи, в ходе которого она нанесла на кожу черный грим. Таким образом депутат пыталась, как сообщается, аргументировать свою позицию о том, что трансгендерные (движение ЛГБТ* признано экстремистским на территории РФ) женщины не являются женщинами.
Депутаты указали на то, что практика "блэкфейса" исторически связана с унижением и стереотипизацией чернокожего населения, а ее использование в парламенте представляет собой "коллективную повторную виктимизацию". По их мнению, действия могут подпадать под закон о расизме и нарушать конституционные принципы равенства и человеческого достоинства.
Отдельные парламентарии, как сообщает G1, также инициировали разбирательства в правоохранительных органах: было подано заявление в полицию по делам о расовых преступлениях, а также обращение в федеральную прокуратуру с просьбой начать расследование.
Сама Болсонару отвергла обвинения, заявив в соцсетях, что ее слова и действия искажаются, а акция была направлена на выражение позиции о представительстве различных групп. Позднее она подчеркнула, что не использовала "блэкфейс" в его историческом значении и не имела намерения оскорбить кого-либо.
В ассамблее штата Сан-Паулу отметили, что совет по этике является органом, уполномоченным рассматривать подобные случаи, напомнив о конституционной гарантии неприкосновенности депутатов за высказывания в парламенте.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским на территории РФ.
 
