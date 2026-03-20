Дмитриев призвал ЕС и Британию сменить руководство

2026-03-20T12:05+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюзу и Великобритании стоит сменить руководство, чтобы повысить "шансы на выживание" в условиях шока на европейских энергетических рынках на фоне эскалации на Ближнем Востоке. "Чем раньше они (руководство - ред.) будут заменены, тем выше шансы на выживание Великобритании и Европы", - написал Дмитриев в соцсети X.Так он прокомментировал новость газеты Financial Times об обвале европейских энергетических рынков из-за того, что инвесторы закладывают в цены затяжной шок на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Также в своем посте глава РФПИ призвал требовать от "русофобски настроенных британских и европейских бюрократов ответственности за их ошибочные решения и неспособность признать и исправить свои ошибки". "Они не слушают, не анализируют, не адаптируются", - добавил Дмитриев. Глава РФПИ ранее в пятницу порекомендовал Евросоюзу "признать свои стратегические, энергетические и геополитические промахи... изменить свое лидерство в ЕС и русофобский подход".

