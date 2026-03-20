Дмитриев призвал ЕС и Британию сменить руководство - 20.03.2026, ПРАЙМ
Дмитриев призвал ЕС и Британию сменить руководство
Дмитриев призвал ЕС и Британию сменить руководство - 20.03.2026, ПРАЙМ
Дмитриев призвал ЕС и Британию сменить руководство
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T12:05+0300
2026-03-20T12:05+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюзу и Великобритании стоит сменить руководство, чтобы повысить "шансы на выживание" в условиях шока на европейских энергетических рынках на фоне эскалации на Ближнем Востоке. &quot;Чем раньше они (руководство - ред.) будут заменены, тем выше шансы на выживание Великобритании и Европы&quot;, - написал Дмитриев в соцсети X.Так он прокомментировал новость газеты Financial Times об обвале европейских энергетических рынков из-за того, что инвесторы закладывают в цены затяжной шок на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Также в своем посте глава РФПИ призвал требовать от "русофобски настроенных британских и европейских бюрократов ответственности за их ошибочные решения и неспособность признать и исправить свои ошибки". "Они не слушают, не анализируют, не адаптируются", - добавил Дмитриев. Глава РФПИ ранее в пятницу порекомендовал Евросоюзу "признать свои стратегические, энергетические и геополитические промахи... изменить свое лидерство в ЕС и русофобский подход".
великобритания
ближний восток
рф
финансы, великобритания, ближний восток, рф, кирилл дмитриев, ес, рфпи, в мире
Финансы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, РФ, Кирилл Дмитриев, ЕС, РФПИ, В мире
12:05 20.03.2026
 
Дмитриев призвал ЕС и Британию сменить руководство

Дмитриев призвал ЕС и Британию сменить руководство, чтобы повысить шансы на выживание

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюзу и Великобритании стоит сменить руководство, чтобы повысить "шансы на выживание" в условиях шока на европейских энергетических рынках на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

"Чем раньше они (руководство - ред.) будут заменены, тем выше шансы на выживание Великобритании и Европы", - написал Дмитриев в соцсети X.

Так он прокомментировал новость газеты Financial Times об обвале европейских энергетических рынков из-за того, что инвесторы закладывают в цены затяжной шок на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Также в своем посте глава РФПИ призвал требовать от "русофобски настроенных британских и европейских бюрократов ответственности за их ошибочные решения и неспособность признать и исправить свои ошибки".
"Они не слушают, не анализируют, не адаптируются", - добавил Дмитриев.
Глава РФПИ ранее в пятницу порекомендовал Евросоюзу "признать свои стратегические, энергетические и геополитические промахи... изменить свое лидерство в ЕС и русофобский подход".
ФинансыВЕЛИКОБРИТАНИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКРФКирилл ДмитриевЕСРФПИВ мире
 
 
