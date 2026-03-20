Аэропорт "Домодедово" продлил права на товарные знаки в России

Аэропорт "Домодедово" продлил права на товарные знаки в России - 20.03.2026, ПРАЙМ

Аэропорт "Домодедово" продлил права на товарные знаки в России

Аэропорт "Домодедово" продлил права на два товарных знака с названием авиагавани на русском и английском языках, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T18:28+0300

2026-03-20T18:28+0300

2026-03-20T18:28+0300

бизнес

аэропорт домодедово

роспатент

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" продлил права на два товарных знака с названием авиагавани на русском и английском языках, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, действие исключительных права на товарные знаки "Домодедово Московский аэропорт" и Domodedovo Moscow Airport истекло в феврале. Однако компания "Эрпорт менеджмент компани лимитед", управляющая аэропортом, подала заявление в Роспатент, чтобы продлить срок владения. Ведомство приняло положительное решение и продлило действие знаков до февраля 2036 года. "Домодедово" – один из крупнейших аэропортов московского авиационного узла. Из аэропорта "Домодедово" выполняются рейсы по более чем 80 направлениям внутри России и за рубеж. Общая площадь пассажирской терминальной инфраструктуры насчитывает почти 500 тысяч квадратных метров.​​

бизнес, аэропорт домодедово, роспатент