Движение на трассе Хабаровск - Владивосток затруднено из-за массового ДТП - 20.03.2026, ПРАЙМ
Движение на трассе Хабаровск - Владивосток затруднено из-за массового ДТП
2026-03-20T05:41+0300
2026-03-20T07:13+0300
05:41 20.03.2026 (обновлено: 07:13 20.03.2026)
 
Движение на трассе Хабаровск - Владивосток затруднено из-за массового ДТП

РИА Новости: движение на трассе Хабаровск — Владивосток затруднено из-за массового ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар - ПРАЙМ. Движение затруднено по направлению из Владивостока на федеральной трассе Хабаровск - Владивосток в районе Уссурийска из-за массового ДТП, сообщил РИА Новости представитель подведомственного Росавтодору ФКУ ДСД "Дальний Восток".
В соцсетях появились кадры массового ДТП на заснеженной федеральной трассе в районе Уссурийска. На них видно, что в аварию на проезжей части попали не менее семи автомобилей, в том числе грузовик, еще две машины съехали с трассы, а фура наехала на леерное ограждение.
"Движение открыто, но затруднено по направлению из Владивостока в Хабаровск", - сказал собеседник агентства.
 
