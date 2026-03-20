Движение на трассе Хабаровск - Владивосток затруднено из-за массового ДТП

Движение на трассе Хабаровск - Владивосток затруднено из-за массового ДТП - 20.03.2026, ПРАЙМ

Движение на трассе Хабаровск - Владивосток затруднено из-за массового ДТП

Движение затруднено по направлению из Владивостока на федеральной трассе Хабаровск - Владивосток в районе Уссурийска из-за массового ДТП

2026-03-20T05:41+0300

2026-03-20T05:41+0300

2026-03-20T07:13+0300

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар - ПРАЙМ. Движение затруднено по направлению из Владивостока на федеральной трассе Хабаровск - Владивосток в районе Уссурийска из-за массового ДТП, сообщил РИА Новости представитель подведомственного Росавтодору ФКУ ДСД "Дальний Восток". В соцсетях появились кадры массового ДТП на заснеженной федеральной трассе в районе Уссурийска. На них видно, что в аварию на проезжей части попали не менее семи автомобилей, в том числе грузовик, еще две машины съехали с трассы, а фура наехала на леерное ограждение. "Движение открыто, но затруднено по направлению из Владивостока в Хабаровск", - сказал собеседник агентства.

владивосток

хабаровск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , владивосток, хабаровск