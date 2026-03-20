Эксперт рассказал, к чему приведет затягивание войны на Ближнем Востоке

Затягивание обострения на Ближнем Востоке приведет к усилению конфликтов и внутри Евросоюза, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил экс-глава миссии...

2026-03-20T03:34+0300

ВЕНА, 20 мар - ПРАЙМ. Затягивание обострения на Ближнем Востоке приведет к усилению конфликтов и внутри Евросоюза, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил экс-глава миссии ОБСЕ в России, доктор по международным отношениям Дьёрдь Варга. "Затягивание войны на Ближнем Востоке приведет к усилению конфликтов и внутри ЕС, поскольку мы уже видим катастрофические последствия спустя всего две недели. Закрытие Ормузского пролива имеет прямые последствия для европейской экономики", - сказал он. Эксперт напомнил, что Брюссель уже отказался от доступной, надежной и дешевой российской нефти и газа по идеологическим соображениям. "На прошлой неделе венгерское правительство предложило Евросоюзу приостановить санкции против России, чтобы обеспечить поставки энергоносителей европейским экономическим субъектам во время международного энергетического кризиса, вызванного войной против Ирана. Однако председатель Еврокомиссии и немецкий канцлер (Фридрих) Мерц уже заявили, что они не хотят возвращаться к российским энергоносителям. Очень непонятно, чьи интересы они представляют", - добавил Варга, подчеркнув, что "450 миллионов человек в 27 странах ЕС страдают от этой политики, движимой идеологией и русофобией". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

