Эксперт рассказал, как блогерам зарегистрироваться в Max - 20.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как блогерам зарегистрироваться в Max
Эксперт рассказал, как блогерам зарегистрироваться в Max - 20.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как блогерам зарегистрироваться в Max
Чтобы блогерам, которые имеют каналы в Max с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора, им следует подать заявление... | 20.03.2026, ПРАЙМ
06:27 20.03.2026 (обновлено: 07:49 20.03.2026)
 
Эксперт рассказал, как блогерам зарегистрироваться в Max

РИА Новости: блогерам с многотысячной аудиторией надо обратиться на Госуслуги

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Чтобы блогерам, которые имеют каналы в Max с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора, им следует подать заявление через Госуслуги, далее получить уникальный номер и в течение трех дней подтвердить свой номер в специальном боте, рассказал РИА Новости гендиректор группы компаний "ST IT", эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.
В четверг мессенджер Max получил статус социальной сети, а значит владельцы его каналов, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей, теперь должны сообщать о себе сведения в Роскомнадзор. Ведомство ведет соответствующий реестр регистрации. Регистрация позволяет владельцам каналов защититься от страниц-двойников и повысить доверие аудитории, обеспечивая пользователям возможность убедиться в подлинности источника информации, отметили в Роскомнадзоре.
"Процедура регистрации включает подачу заявления через портал Госуслуги, после чего заявке присваивается уникальный номер. В течение трех дней этот номер нужно подтвердить в спецботе мессенджера Метка А+, выбираете свой канал и вводите номер заявки", - сообщил Аверьянов.
Решение о включении в реестр принимается в течение 10 рабочих дней, уведомление придет в личный кабинет на Госуслугах, подытожил он.
На каналах или страницах с аудиторией более 10 тысяч пользователей, которые не зарегистрированы в реестре, запрещено распространять рекламу и собирать пожертвования. Кроме того, другие каналы не вправе распространять информацию из каналов, подлежащих регистрации, но не внесенных в реестр.
 
