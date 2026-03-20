https://1prime.ru/20260320/ekspert-868475075.html

Эксперт рассказал, как блогерам зарегистрироваться в Max

2026-03-20T06:27+0300

технологии

роскомнадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868475075.jpg?1773982149

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Чтобы блогерам, которые имеют каналы в Max с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора, им следует подать заявление через Госуслуги, далее получить уникальный номер и в течение трех дней подтвердить свой номер в специальном боте, рассказал РИА Новости гендиректор группы компаний "ST IT", эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. В четверг мессенджер Max получил статус социальной сети, а значит владельцы его каналов, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей, теперь должны сообщать о себе сведения в Роскомнадзор. Ведомство ведет соответствующий реестр регистрации. Регистрация позволяет владельцам каналов защититься от страниц-двойников и повысить доверие аудитории, обеспечивая пользователям возможность убедиться в подлинности источника информации, отметили в Роскомнадзоре. "Процедура регистрации включает подачу заявления через портал Госуслуги, после чего заявке присваивается уникальный номер. В течение трех дней этот номер нужно подтвердить в спецботе мессенджера Метка А+, выбираете свой канал и вводите номер заявки", - сообщил Аверьянов. Решение о включении в реестр принимается в течение 10 рабочих дней, уведомление придет в личный кабинет на Госуслугах, подытожил он. На каналах или страницах с аудиторией более 10 тысяч пользователей, которые не зарегистрированы в реестре, запрещено распространять рекламу и собирать пожертвования. Кроме того, другие каналы не вправе распространять информацию из каналов, подлежащих регистрации, но не внесенных в реестр.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

