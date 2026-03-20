Курс евро готовится завершить неделю ростом к доллару - 20.03.2026, ПРАЙМ
Курс евро готовится завершить неделю ростом к доллару
19:03 20.03.2026
 
Курс евро готовится завершить неделю ростом к доллару

Курс евро снижается к доллару в пятницу вечером, но неделю готовится завершить в плюсе

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару в пятницу вечером, однако неделю готовится завершить в плюсе, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.55 мск курс евро к доллару снижается до 1,1532 доллара с 1,1589 доллара за евро на прошлом закрытии.
Курс доллара к иене в то же время растёт до 159,15 иены со 157,78 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,53% - до 99,73 пункта.
С начала недели евро подорожал по отношению к американской валюте на 1%. Это первый недельный рост его курса после двух недель снижения.
Стоимость иены также выросла с понедельника по отношению к доллару - на 0,4%.
Мировые рынки продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. По словам аналитиков, затягивание конфликта будет способствовать дальнейшему росту стоимости доллара.
"Чем дольше будет затягиваться война, тем выше будет расти курс доллара, поскольку он будет выигрывать от спроса на безопасные активы, вызванного повышенной неопределенностью, а также от того, что США экспортируют энергоресурсы", - приводит Рейтер мнение валютного стратега Commonwealth Bank of Australia Кэрол Кон (Carol Kong).
 
