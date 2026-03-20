ЕС выделит Финляндии 17 млн евро для наблюдения за границей с Россией - 20.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260320/evro-868505370.html
ЕС выделит Финляндии 17 млн евро для наблюдения за границей с Россией
ЕС выделит Финляндии 17 млн евро для наблюдения за границей с Россией - 20.03.2026, ПРАЙМ
ЕС выделит Финляндии 17 млн евро для наблюдения за границей с Россией
Евросоюз выделит Финляндии 17 миллионов евро для усиления наблюдения за ее восточной границей, по другую сторону которой находится Россия, сообщило в пятницу... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T21:52+0300
2026-03-20T21:52+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Евросоюз выделит Финляндии 17 миллионов евро для усиления наблюдения за ее восточной границей, по другую сторону которой находится Россия, сообщило в пятницу финское МВД. "Финляндия получит от Евросоюза 17 миллионов евро для усиления наблюдения за восточной границей и Финским заливом и для улучшения возможности Финляндии поддерживать актуальное представление о ситуации", - говорится в заявлении на сайте министерства. МВД подчеркивает, что Финляндия среди всех стран ЕС имеет самую длинную сухопутную границу с Россией протяженностью в 1 340 километров. По заявлению ведомства, обстановка на восточной границе "сильно и необратимо изменилась", в связи с чем стало сложнее "прогнозировать ситуации". На выделенные средства финская пограничная служба приобретет беспилотные системы наблюдения, которые устойчивы к помехам в спутниковых системах определения местоположения, сказано в документе. Эти беспилотные летательные аппараты и надводные суда должны значительно улучшить возможность финской погранохраны контролировать границы и следить за ситуацией на ней и в Финском заливе. Отмечается, что общий пакет поддержки для стран ЕС со внешними границами составлял 150 миллионов евро. Финансирование также получили Литва, Польша, Румыния, Греция, Кипр и Испания. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
ЕС выделит Финляндии 17 млн евро для наблюдения за границей с Россией

ЕС выделит Финляндии 17 миллионов евро для усиления наблюдения за границей с Россией

© Фото : Официальный аккаунт юго-восточной пограничной службы Финляндии в соцсети ХЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
© Фото : Официальный аккаунт юго-восточной пограничной службы Финляндии в соцсети Х
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Евросоюз выделит Финляндии 17 миллионов евро для усиления наблюдения за ее восточной границей, по другую сторону которой находится Россия, сообщило в пятницу финское МВД.
"Финляндия получит от Евросоюза 17 миллионов евро для усиления наблюдения за восточной границей и Финским заливом и для улучшения возможности Финляндии поддерживать актуальное представление о ситуации", - говорится в заявлении на сайте министерства.
МВД подчеркивает, что Финляндия среди всех стран ЕС имеет самую длинную сухопутную границу с Россией протяженностью в 1 340 километров. По заявлению ведомства, обстановка на восточной границе "сильно и необратимо изменилась", в связи с чем стало сложнее "прогнозировать ситуации".
На выделенные средства финская пограничная служба приобретет беспилотные системы наблюдения, которые устойчивы к помехам в спутниковых системах определения местоположения, сказано в документе. Эти беспилотные летательные аппараты и надводные суда должны значительно улучшить возможность финской погранохраны контролировать границы и следить за ситуацией на ней и в Финском заливе.
Отмечается, что общий пакет поддержки для стран ЕС со внешними границами составлял 150 миллионов евро. Финансирование также получили Литва, Польша, Румыния, Греция, Кипр и Испания.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
 
ФИНЛЯНДИЯФинский заливЛИТВАВладимир ПутинЕСМВД
 
 
