ЕС выделит Финляндии 17 миллионов евро для усиления наблюдения за границей с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Евросоюз выделит Финляндии 17 миллионов евро для усиления наблюдения за ее восточной границей, по другую сторону которой находится Россия, сообщило в пятницу финское МВД.
"Финляндия получит от Евросоюза 17 миллионов евро для усиления наблюдения за восточной границей и Финским заливом и для улучшения возможности Финляндии поддерживать актуальное представление о ситуации", - говорится в заявлении на сайте министерства.
МВД подчеркивает, что Финляндия среди всех стран ЕС имеет самую длинную сухопутную границу с Россией протяженностью в 1 340 километров. По заявлению ведомства, обстановка на восточной границе "сильно и необратимо изменилась", в связи с чем стало сложнее "прогнозировать ситуации".
На выделенные средства финская пограничная служба приобретет беспилотные системы наблюдения, которые устойчивы к помехам в спутниковых системах определения местоположения, сказано в документе. Эти беспилотные летательные аппараты и надводные суда должны значительно улучшить возможность финской погранохраны контролировать границы и следить за ситуацией на ней и в Финском заливе.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".