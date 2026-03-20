Дмитриев рассказал, зачем Россия нужна Европе - 20.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260320/evropa-868480750.html
Дмитриев рассказал, зачем Россия нужна Европе
Дмитриев рассказал, зачем Россия нужна Европе - 20.03.2026, ПРАЙМ
Дмитриев рассказал, зачем Россия нужна Европе
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T09:25+0300
2026-03-20T09:27+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европе нужна Россия, чтобы пережить энергетическое цунами. "Как и прогнозировалось, разрушительное энергетическое цунами скоро уничтожит Европу. Как неоднократно объяснялось, Европе нужна Россия, чтобы выжить", - написал Дмитриев в соцсети X. Глава РФПИ в своем посте также порекомендовал Евросоюзу "признать свои стратегические, энергетические и геополитические промахи... изменить свое лидерство в ЕС и русофобский подход". Ранее Дмитриев уже предупреждал, что цунами цен на нефть и газ вскоре опустошит ЕС. По его словам, причина кроется "в упорной стратегической глупости таких русофобов, как Урсула (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - ред.) и Кайя (глава европейской дипломатии Кайя Каллас - ред.)". В четверг цены на газ в Европе на открытии торгов подскочили сразу на треть, выше 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 января 2023 года. По итогам торгов газовые котировки выросли на 12% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке - до 728 долларов за тысячу кубометров. Тогда же стоимость нефти Brent подскакивала на 10%. С начала марта нефть Brent подорожала на 62%, цена пока остается чуть ниже 120 долларов за баррель, биржевые цены на газ в Европе подскочили на 108% с начала месяца.
https://1prime.ru/20260309/tseny-868157568.html
европа
рф
ближний восток
россия, европа, рф, ближний восток, кирилл дмитриев, урсула фон дер ляйен, кая каллас, ес, рфпи
Энергетика, РОССИЯ, ЕВРОПА, РФ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Кирилл Дмитриев, Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, ЕС, РФПИ
09:25 20.03.2026 (обновлено: 09:27 20.03.2026)
 
Дмитриев рассказал, зачем Россия нужна Европе

Глава РФПИ Дмитриев: Европе нужна Россия, чтобы пережить энергетическое цунами

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европе нужна Россия, чтобы пережить энергетическое цунами.
"Как и прогнозировалось, разрушительное энергетическое цунами скоро уничтожит Европу. Как неоднократно объяснялось, Европе нужна Россия, чтобы выжить", - написал Дмитриев в соцсети X.
Глава РФПИ в своем посте также порекомендовал Евросоюзу "признать свои стратегические, энергетические и геополитические промахи... изменить свое лидерство в ЕС и русофобский подход".
Ранее Дмитриев уже предупреждал, что цунами цен на нефть и газ вскоре опустошит ЕС. По его словам, причина кроется "в упорной стратегической глупости таких русофобов, как Урсула (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - ред.) и Кайя (глава европейской дипломатии Кайя Каллас - ред.)".
В четверг цены на газ в Европе на открытии торгов подскочили сразу на треть, выше 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 января 2023 года. По итогам торгов газовые котировки выросли на 12% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке - до 728 долларов за тысячу кубометров. Тогда же стоимость нефти Brent подскакивала на 10%. С начала марта нефть Brent подорожала на 62%, цена пока остается чуть ниже 120 долларов за баррель, биржевые цены на газ в Европе подскочили на 108% с начала месяца.
Флаг Евросоюза
В ЕС цены на газ подскочили почти на 90% из-за ситуации в Иране
9 марта, 22:47
 
ЭнергетикаРОССИЯЕВРОПАРФБЛИЖНИЙ ВОСТОККирилл ДмитриевУрсула фон дер ЛяйенКая КалласЕСРФПИ
 
 
