https://1prime.ru/20260320/evropa-868480750.html

Дмитриев рассказал, зачем Россия нужна Европе - 20.03.2026, ПРАЙМ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T09:27+0300

энергетика

россия

европа

рф

ближний восток

кирилл дмитриев

урсула фон дер ляйен

кая каллас

ес

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/14/868480583_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_153df702805eaec01d6d5cb3a4d8b2fc.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европе нужна Россия, чтобы пережить энергетическое цунами. "Как и прогнозировалось, разрушительное энергетическое цунами скоро уничтожит Европу. Как неоднократно объяснялось, Европе нужна Россия, чтобы выжить", - написал Дмитриев в соцсети X. Глава РФПИ в своем посте также порекомендовал Евросоюзу "признать свои стратегические, энергетические и геополитические промахи... изменить свое лидерство в ЕС и русофобский подход". Ранее Дмитриев уже предупреждал, что цунами цен на нефть и газ вскоре опустошит ЕС. По его словам, причина кроется "в упорной стратегической глупости таких русофобов, как Урсула (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - ред.) и Кайя (глава европейской дипломатии Кайя Каллас - ред.)". В четверг цены на газ в Европе на открытии торгов подскочили сразу на треть, выше 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 января 2023 года. По итогам торгов газовые котировки выросли на 12% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке - до 728 долларов за тысячу кубометров. Тогда же стоимость нефти Brent подскакивала на 10%. С начала марта нефть Brent подорожала на 62%, цена пока остается чуть ниже 120 долларов за баррель, биржевые цены на газ в Европе подскочили на 108% с начала месяца.

европа

рф

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

россия, европа, рф, ближний восток, кирилл дмитриев, урсула фон дер ляйен, кая каллас, ес, рфпи