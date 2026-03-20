Орбан заявил о приближении Евросоюза к банкротству

Ошибочная политика Евросоюза привела его к изоляции и приближает к банкротству, потому что энергетический кризис невозможно преодолеть без переговоров с... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T10:29+0300

БУДАПЕШТ, 20 мар - ПРАЙМ. Ошибочная политика Евросоюза привела его к изоляции и приближает к банкротству, потому что энергетический кризис невозможно преодолеть без переговоров с Россией, США и Китаем, а ЕС не ведет с ними диалог, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Сегодня ситуация такова, что ЕС не находится в переговорных отношениях с США, не находится в таких отношениях с Россией и не находится в таких отношениях с Китаем. Поэтому, если мы не сможем вырваться из этой изоляции, в которую нас затянула ошибочная политика ЕС, то возникнет большая проблема. Потому что такой энергетический кризис невозможно преодолеть без сотрудничества с другими. Такова ситуация. То, что они сделали, сейчас ведет нас к банкротству", - сказал Орбан журналистам по окончании саммита ЕС в Брюсселе.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

