https://1prime.ru/20260320/evrosoyuz-868483726.html
Орбан заявил о приближении Евросоюза к банкротству
Ошибочная политика Евросоюза привела его к изоляции и приближает к банкротству, потому что энергетический кризис невозможно преодолеть без переговоров с... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T10:29+0300
россия
сша
китай
венгрия
виктор орбан
ес
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/60/841266047_0:74:3000:1762_1920x0_80_0_0_56544dbc13ca40dd3e33cbe0595dba95.jpg
БУДАПЕШТ, 20 мар - ПРАЙМ. Ошибочная политика Евросоюза привела его к изоляции и приближает к банкротству, потому что энергетический кризис невозможно преодолеть без переговоров с Россией, США и Китаем, а ЕС не ведет с ними диалог, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Сегодня ситуация такова, что ЕС не находится в переговорных отношениях с США, не находится в таких отношениях с Россией и не находится в таких отношениях с Китаем. Поэтому, если мы не сможем вырваться из этой изоляции, в которую нас затянула ошибочная политика ЕС, то возникнет большая проблема. Потому что такой энергетический кризис невозможно преодолеть без сотрудничества с другими. Такова ситуация. То, что они сделали, сейчас ведет нас к банкротству", - сказал Орбан журналистам по окончании саммита ЕС в Брюсселе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/60/841266047_266:0:2934:2001_1920x0_80_0_0_ad924247985082707bf578e7b4e77f0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Орбан: ошибочная политика Евросоюза привела его к изоляции и приближает к банкротству