https://1prime.ru/20260320/evrostat-868504326.html
Россия сократила экспорт удобрений в ЕС до исторического минимума
Поставки удобрений из России в Евросоюз в январе текущего года рухнули как в месячном, так и в годовом выражении более чем в десять раз, достигнув минимума за... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T20:41+0300
мировая экономика
рф
польша
литва
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864375648_0:144:3071:1871_1920x0_80_0_0_f72cc953d5fbb973b2046f0ff42ceae5.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Поставки удобрений из России в Евросоюз в январе текущего года рухнули как в месячном, так и в годовом выражении более чем в десять раз, достигнув минимума за все время, что стороны торгуют между собой, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата. Так, согласно опубликованной в пятницу статистике, в январе этого года ЕС импортировал из РФ удобрений на 44,1 тысячи тонн - наименьший объем как минимум с 1999 года (более ранних данных о торговле нет). За месяц физические объемы сократились в 12,5 раз, а в годовом выражении - в 11,4 раза. Стоимость поставок также просела в разы: за месяц в 15 раз, за год в 11,6 раза - до 14,2 миллиона евро. Это стало минимумом с июня 2000 года. В частности, в январе европейцы покупали у россиян калийные удобрения - 35,4 тысячи тонн (10 миллионов евро), азотные удобрения - 5,3 тысячи тонн (1,8 миллиона евро) и смешанные - 3,3 тысячи тонн (2,2 миллиона евро). Крупнейшими покупателями российских удобрений внутри объединения по итогам месяца стали Польша - 32,9 тысячи тонн, Литва - 5,5 тысячи, Болгария - 2,1 тысячи, Румыния и Италия - то 1 тысяче тонн. Таким образом, Россия в январе стала пятой по поставкам удобрений в ЕС. Месяц назад она занимала четвертое место, а год назад - первое. В пятерку также вошли Канада (93,1 тысячи тонн), Египет (91,3 тысячи), Норвегия (80,2 тысячи) и Китай (64,7 тысячи).
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864375648_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_c61ca72551b832972aeababdc9a48d1a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Евростат: поставки удобрений из России в ЕС в январе рухнули более чем в десять раз
