Россия сократила экспорт удобрений в ЕС до исторического минимума - 20.03.2026, ПРАЙМ
Россия сократила экспорт удобрений в ЕС до исторического минимума
Поставки удобрений из России в Евросоюз в январе текущего года рухнули как в месячном, так и в годовом выражении более чем в десять раз, достигнув минимума за... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T20:41+0300
Евростат: поставки удобрений из России в ЕС в январе рухнули более чем в десять раз

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Поставки удобрений из России в Евросоюз в январе текущего года рухнули как в месячном, так и в годовом выражении более чем в десять раз, достигнув минимума за все время, что стороны торгуют между собой, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата.
Так, согласно опубликованной в пятницу статистике, в январе этого года ЕС импортировал из РФ удобрений на 44,1 тысячи тонн - наименьший объем как минимум с 1999 года (более ранних данных о торговле нет). За месяц физические объемы сократились в 12,5 раз, а в годовом выражении - в 11,4 раза.
Стоимость поставок также просела в разы: за месяц в 15 раз, за год в 11,6 раза - до 14,2 миллиона евро. Это стало минимумом с июня 2000 года.
В частности, в январе европейцы покупали у россиян калийные удобрения - 35,4 тысячи тонн (10 миллионов евро), азотные удобрения - 5,3 тысячи тонн (1,8 миллиона евро) и смешанные - 3,3 тысячи тонн (2,2 миллиона евро).
Крупнейшими покупателями российских удобрений внутри объединения по итогам месяца стали Польша - 32,9 тысячи тонн, Литва - 5,5 тысячи, Болгария - 2,1 тысячи, Румыния и Италия - то 1 тысяче тонн.
Таким образом, Россия в январе стала пятой по поставкам удобрений в ЕС. Месяц назад она занимала четвертое место, а год назад - первое. В пятерку также вошли Канада (93,1 тысячи тонн), Египет (91,3 тысячи), Норвегия (80,2 тысячи) и Китай (64,7 тысячи).
 
