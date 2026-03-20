Аферисты не снизили активность в Telegram после его замедления в России - 20.03.2026, ПРАЙМ
Аферисты не снизили активность в Telegram после его замедления в России
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Злоумышленники, в том числе среди русскоязычных сообществ, не снизили свою активность в Telegram даже после того, как мессенджер начали замедлять в России, в то же время некоторые хакеры стали советовать своим "коллегам" переходить в другие мессенджеры для коммуникации с жертвами, выяснили для РИА Новости специалисты департамента киберразведки компании F6. "После начала блокировок мессенджера в России аналитики не наблюдают явной тенденции к снижению активности злоумышленников в Telegram, даже среди русскоязычных сообществ. При этом мы видим, как на теневых форумах некоторые участники, как и ранее, выражают недовольство работой Telegram в целом и не рекомендуют его для коммуникации, а советуют использовать другие мессенджеры", - рассказали в компании. Отмечается, что большинство киберпреступников, как правило, отдают предпочтение Telegram из-за его удобства и функциональности. Злоумышленники применяют возможности мессенджера для организации своей деятельности - распределения задач, передачи данных, координации атак, привлечения новых членов и распространения инструкций, использования вредоносного программного обеспечения, в том числе через Telegram-ботов. Вместе с тем, отметили в компании, многие каналы с нелегальным контентом и подозрительной деятельностью активно блокируются администрацией Telegram. Минцифры РФ в середине февраля сообщало, что Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства. Сам Роскомнадзор указывал на систематические нарушения российских законов со стороны Telegram. Ведомство заявляло, что продолжит введение последовательных ограничений, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан. В среду ведомство заявило РИА Новости, что по-прежнему фиксирует неисполнение российского законодательства со стороны мессенджера.
06:06 20.03.2026 (обновлено: 07:04 20.03.2026)
 
