Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новосибирские власти рассказали о мерах поддержки хозяйств, где изъяли скот - 20.03.2026, ПРАЙМ
Новосибирские власти рассказали о мерах поддержки хозяйств, где изъяли скот
2026-03-20T14:58+0300
происшествия
сельское хозяйство
сергей данкверт
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/14/868495192_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_df61c401fe1f0f9ec2ca3426c0f72d0e.jpg
сельское хозяйство, сергей данкверт, россельхознадзор
Происшествия, Сельское хозяйство, Сергей Данкверт, Россельхознадзор
14:58 20.03.2026
 
Новосибирские власти рассказали о мерах поддержки хозяйств, где изъяли скот

Власти рассказали о мерах поддержки пострадавших от пастереллеза новосибирских фермеров

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтадо коров на сельскохозяйственной ферме
Стадо коров на сельскохозяйственной ферме - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Стадо коров на сельскохозяйственной ферме. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
НОВОСИБИРСК, 20 мар – ПРАЙМ. Льготные кредиты, инструменты лизинга и субсидии на приобретение скота рассматривают власти Новосибирской области для поддержки пострадавших от изъятия скота из-за пастереллеза организованных фермерских хозяйств, сообщает Минсельхоз региона.
В правительстве области в пятницу прошли заседание общественного совета при минсельхозе региона и совещание с главами районов, где произошли вспышки пастереллеза, и представителями пострадавших крестьянских фермерских хозяйств и сельхозорганизаций.

"Отдельный блок вопросов касался льготного кредитования и лизинга, который в том числе может использоваться для восстановления поголовья. Как отметил заместитель министра сельского хозяйства России Роман Некрасов, эти инструменты могут помочь не только восстановить производственную деятельность, но и модернизировать систему биологической безопасности", - говорится в сообщении.

В областном минсельхозе отметили, что в ряде сельхозорганизаций поголовье было застраховано и сейчас они работают со страховыми компаниями по урегулированию убытков.
"В регионе прорабатываются дополнительные меры поддержки для организованного сектора. Это, в частности, субсидии на приобретение племенного маточного поголовья: 50% – для молочного скота и 40% – для мясного", - сообщили в министерстве.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
