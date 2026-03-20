Цены на газ в Европе стабилизировались после резкого скачка накануне
Цены на газ в Европе снизились на 0,6%, до 730 долларов за тысячу кубов
Газокомпрессорная станция в Европе. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов пятницы снижаются на символические 0,6%, до 730 долларов за тысячу кубометров, при том что сутками ранее они подскакивали на треть, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 717,2 долларов (-2,4%). А по состоянию на 10.16 мск показатель составляет 730,6 доллара (-0,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 734,8 доллара за тысячу кубометров.
В четверг цены на газ в Европе на открытии торгов подскочили сразу на треть, выше 850 долларов за тысячу кубометров, впервые с 10 января 2023 года. А по итогам торгов газовые котировки выросли на 12% - до 728 долларов за тысячу кубометров.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти 2 марта, из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% - до 590 долларов за тысячу кубометров, а на следующий день впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров.
Через неделю - 9 марта - они пробили отметку в 800 долларов за тысячу кубометров, впервые с 11 января 2023 года, и приближались к 820 долларам.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.