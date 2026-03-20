Цены на газ в Европе стабилизировались после резкого скачка накануне - 20.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260320/gaz-868485846.html
Цены на газ в Европе стабилизировались после резкого скачка накануне
2026-03-20T11:17+0300
2026-03-20T11:17+0300
энергетика
газ
европа
нидерланды
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860713419_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a93a79c93b66403379a5ec813066dc61.jpg
https://1prime.ru/20260320/evrosoyuz-868483726.html
европа
нидерланды
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860713419_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_88c10438d412099886867eeb99d96350.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, нидерланды, ближний восток
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция в Европе
Газокомпрессорная станция в Европе - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Газокомпрессорная станция в Европе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов пятницы снижаются на символические 0,6%, до 730 долларов за тысячу кубометров, при том что сутками ранее они подскакивали на треть, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 717,2 долларов (-2,4%). А по состоянию на 10.16 мск показатель составляет 730,6 доллара (-0,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 734,8 доллара за тысячу кубометров.
В четверг цены на газ в Европе на открытии торгов подскочили сразу на треть, выше 850 долларов за тысячу кубометров, впервые с 10 января 2023 года. А по итогам торгов газовые котировки выросли на 12% - до 728 долларов за тысячу кубометров.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти 2 марта, из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% - до 590 долларов за тысячу кубометров, а на следующий день впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров.
Через неделю - 9 марта - они пробили отметку в 800 долларов за тысячу кубометров, впервые с 11 января 2023 года, и приближались к 820 долларам.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Орбан заявил о приближении Евросоюза к банкротству
10:29
 
ЭнергетикаГазЕВРОПАНИДЕРЛАНДЫБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала