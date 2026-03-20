ЕС вдвое сократил импорт российского СПГ в январе

Поставки сжиженного природного газа из России в Евросоюз в январе в годовом выражении сократились вдвое, как и поставки трубопроводного газа, выяснило РИА... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T13:22+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа из России в Евросоюз в январе в годовом выражении сократились вдвое, как и поставки трубопроводного газа, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Так, в январе текущего года импорт ЕС российского СПГ снизился в месячном выражении на 4%, а в годовом - в 1,9 раза, до 553,8 миллиона евро. Такие объемы стали минимальными с ноября 2025 года.Стоимость импорта газа в газообразном состоянии за январь составила 393,9 миллиона евро - минимум с сентября 2020 года. Это на 3% меньше, чем в декабре, и в 2,1 раза меньше, чем в январе прошлого года.При этом среди поставщиков газа в Евросоюз РФ смогла сохранить свои позиции. Так, среди тех экономик, у которых ЕС покупал СПГ, Россия заняла второе место, как в прошлом месяце и год назад. В пятерке также расположились США (1,55 миллиарда евро), Норвегия (149,9 миллиона), Катар (133,2 миллиона) и Нигерия (126,7 миллиона).В импорте объединением трубопроводного газа Россия осталась третьей. Кроме нее в топ-5 вошли Норвегия (1,4 миллиарда евро), Алжир (726,7 миллиона), Азербайджан (287,6 миллиона) и Великобритания (148,7 миллиона).Больше всего российского СПГ внутри ЕС в январе покупали Бельгия (125,9 миллиона евро), Испания (105 миллионов) и Нидерланды (57,2 миллиона). А газ по трубе получали Венгрия (197,7 миллиона евро), Болгария (84,4 миллиона), Греция (67,3 миллиона), Словакия (42,5 миллиона).

https://1prime.ru/20260320/neft-868493571.html

https://1prime.ru/20260320/nefteprodukty-868493929.html

