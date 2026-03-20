Во Владимирской области шесть человек пострадали при взрыве газа
Во Владимирской области шесть человек пострадали при взрыве газа - 20.03.2026, ПРАЙМ
Во Владимирской области шесть человек пострадали при взрыве газа
Шесть человек пострадали в жилом доме во Владимирской области, предположительно, из-за неправильной эксплуатация газового баллона, возбуждено дело, сообщает... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T15:45+0300
2026-03-20T15:45+0300
2026-03-20T16:02+0300
происшествия
россия
ск рф
владимирская область
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Шесть человек пострадали в жилом доме во Владимирской области, предположительно, из-за неправильной эксплуатация газового баллона, возбуждено дело, сообщает региональное управление СК России. Отмечается, что по факту хлопка газа в жилом доме на улице Писцова в городе Костерево возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "Предварительно, происшествие произошло сегодня около 12 часов. В результате пострадали шесть человек, которые госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. В качестве одной из версий рассматривается неправильная эксплуатация газового баллона", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователем проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
россия, ск рф, владимирская область
Происшествия, РОССИЯ, СК РФ, Владимирская область
Во Владимирской области шесть человек пострадали при взрыве газа
Во Владимирской области шесть человек пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Шесть человек пострадали в жилом доме во Владимирской области, предположительно, из-за неправильной эксплуатация газового баллона, возбуждено дело, сообщает региональное управление СК России.
Отмечается, что по факту хлопка газа в жилом доме на улице Писцова в городе Костерево возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Предварительно, происшествие произошло сегодня около 12 часов. В результате пострадали шесть человек, которые госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. В качестве одной из версий рассматривается неправильная эксплуатация газового баллона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователем проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.