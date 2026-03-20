Во Владимирской области шесть человек пострадали при взрыве газа - 20.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260320/gaz-868499308.html
Во Владимирской области шесть человек пострадали при взрыве газа
2026-03-20T15:45+0300
2026-03-20T16:02+0300
происшествия
россия
ск рф
владимирская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859667176_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_d0fbce6dc52f5fb8be4f1eb552945846.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859667176_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_677146a085357fb2f1838bbb653c85e1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
15:45 20.03.2026 (обновлено: 16:02 20.03.2026)
 
Во Владимирской области шесть человек пострадали при взрыве газа

Во Владимирской области шесть человек пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Шесть человек пострадали в жилом доме во Владимирской области, предположительно, из-за неправильной эксплуатация газового баллона, возбуждено дело, сообщает региональное управление СК России.
Отмечается, что по факту хлопка газа в жилом доме на улице Писцова в городе Костерево возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"Предварительно, происшествие произошло сегодня около 12 часов. В результате пострадали шесть человек, которые госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. В качестве одной из версий рассматривается неправильная эксплуатация газового баллона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователем проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала