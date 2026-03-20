https://1prime.ru/20260320/gaz-868499308.html

Во Владимирской области шесть человек пострадали при взрыве газа

Во Владимирской области шесть человек пострадали при взрыве газа - 20.03.2026, ПРАЙМ

Во Владимирской области шесть человек пострадали при взрыве газа

Шесть человек пострадали в жилом доме во Владимирской области, предположительно, из-за неправильной эксплуатация газового баллона, возбуждено дело, сообщает... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T15:45+0300

2026-03-20T15:45+0300

2026-03-20T16:02+0300

происшествия

россия

ск рф

владимирская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859667176_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_d0fbce6dc52f5fb8be4f1eb552945846.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Шесть человек пострадали в жилом доме во Владимирской области, предположительно, из-за неправильной эксплуатация газового баллона, возбуждено дело, сообщает региональное управление СК России. Отмечается, что по факту хлопка газа в жилом доме на улице Писцова в городе Костерево возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "Предварительно, происшествие произошло сегодня около 12 часов. В результате пострадали шесть человек, которые госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. В качестве одной из версий рассматривается неправильная эксплуатация газового баллона", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователем проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ск рф, владимирская область