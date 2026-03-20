Россия и Сербия ведут переговоры о продлении поставок газа

Сербия по нынешнему договору, срок которого истекает 31 марта, получает из РФ газ надежно по самой благоприятной цене, ведутся переговоры о продлении договора... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T17:17+0300

БЕЛГРАД, 20 мар - ПРАЙМ. Сербия по нынешнему договору, срок которого истекает 31 марта, получает из РФ газ надежно по самой благоприятной цене, ведутся переговоры о продлении договора на самых благоприятных условиях, сообщил министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович. Попович является сопредседателем межправительственного комитета по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и Сербии (МПК). В пятницу он провел в Белграде переговоры с российским сопредседателем МПК, главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым. "Важнейший элемент нашего сотрудничества - энергетика, Сербия имеет лучшую цену на газ. Не только наилучшую цену и самый дешевый газ в Европе, но, что важнее всего, имела надежное снабжение газом в прошлом, исключительно тяжелом периоде, ведутся переговоры о том, чтобы Сербия и в предстоящем периоде имела наилучшую цену газа и надежное снабжение", - сказал Попович на брифинге после встречи. Он добавил, что такое газоснабжение возможно благодаря исключительным отношениям президента РФ Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича. По словам сербского министра, все иностранные промышленные инвесторы в Сербии хотят иметь наилучшую цену электричества и газа. "Наши (российские и сербские - ред.) IT-компании исключительно хорошо сотрудничают, большой потенциал сотрудничества видим также в инновациях и цифровизации, ИИ и робототехнике", - сказал Попович. Он также указал на преимущества для сербских производителей действующего соглашения о беспошлинной торговле с РФ. "На полках российских супермаркетов наши сыры, мясо, колбаса и практически все продукты, которые могут поставляться в РФ. Они очень высоко ценятся, наши овощи и фрукты, а также продукция машиностроения, электротехнической промышленности", - подчеркнул сербский министр. Во встрече сопредседателей МПК в пятницу участвовали посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и торгпред РФ Ирина Негребецкая. Очередное заседание МПК ожидается в Белграде в конце апреля, стороны сейчас ведут подготовку. Ранее директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщал, что ожидает подписания нового контракта на поставки газа с "Газпромом" 20 марта. По его словам, российский газ остается самым благоприятным по цене для Сербии до вступления в силу ограничений ЕС в 2028 году, Белград по новому договору с "Газпромом" до 31 марта получает 10 миллионов кубометров газа в сутки, что с поставками из Азербайджана и Венгрии полностью обеспечивает потребности страны.

