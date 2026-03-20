Россия и Сербия ведут переговоры о продлении поставок газа
Россия и Сербия ведут переговоры о продлении поставок газа - 20.03.2026, ПРАЙМ
Россия и Сербия ведут переговоры о продлении поставок газа
Сербия по нынешнему договору, срок которого истекает 31 марта, получает из РФ газ надежно по самой благоприятной цене, ведутся переговоры о продлении договора...
2026-03-20T17:17+0300
2026-03-20T17:17+0300
2026-03-20T17:17+0300
БЕЛГРАД, 20 мар - ПРАЙМ. Сербия по нынешнему договору, срок которого истекает 31 марта, получает из РФ газ надежно по самой благоприятной цене, ведутся переговоры о продлении договора на самых благоприятных условиях, сообщил министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович. Попович является сопредседателем межправительственного комитета по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и Сербии (МПК). В пятницу он провел в Белграде переговоры с российским сопредседателем МПК, главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым. "Важнейший элемент нашего сотрудничества - энергетика, Сербия имеет лучшую цену на газ. Не только наилучшую цену и самый дешевый газ в Европе, но, что важнее всего, имела надежное снабжение газом в прошлом, исключительно тяжелом периоде, ведутся переговоры о том, чтобы Сербия и в предстоящем периоде имела наилучшую цену газа и надежное снабжение", - сказал Попович на брифинге после встречи. Он добавил, что такое газоснабжение возможно благодаря исключительным отношениям президента РФ Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича. По словам сербского министра, все иностранные промышленные инвесторы в Сербии хотят иметь наилучшую цену электричества и газа. "Наши (российские и сербские - ред.) IT-компании исключительно хорошо сотрудничают, большой потенциал сотрудничества видим также в инновациях и цифровизации, ИИ и робототехнике", - сказал Попович. Он также указал на преимущества для сербских производителей действующего соглашения о беспошлинной торговле с РФ. "На полках российских супермаркетов наши сыры, мясо, колбаса и практически все продукты, которые могут поставляться в РФ. Они очень высоко ценятся, наши овощи и фрукты, а также продукция машиностроения, электротехнической промышленности", - подчеркнул сербский министр. Во встрече сопредседателей МПК в пятницу участвовали посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и торгпред РФ Ирина Негребецкая. Очередное заседание МПК ожидается в Белграде в конце апреля, стороны сейчас ведут подготовку. Ранее директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщал, что ожидает подписания нового контракта на поставки газа с "Газпромом" 20 марта. По его словам, российский газ остается самым благоприятным по цене для Сербии до вступления в силу ограничений ЕС в 2028 году, Белград по новому договору с "Газпромом" до 31 марта получает 10 миллионов кубометров газа в сутки, что с поставками из Азербайджана и Венгрии полностью обеспечивает потребности страны.
сербия
рф
белград
газ, россия, сербия, рф, белград, максим решетников, владимир путин, александр вучич, газпром, србиягаз, ес
Газ, РОССИЯ, СЕРБИЯ, РФ, БЕЛГРАД, Максим Решетников, Владимир Путин, Александр Вучич, Газпром, Србиягаз, ЕС
Россия и Сербия ведут переговоры о продлении поставок газа
Глава МПК Попович: Сербия получает из России газ надежно и по самой благоприятной цене
БЕЛГРАД, 20 мар - ПРАЙМ. Сербия по нынешнему договору, срок которого истекает 31 марта, получает из РФ газ надежно по самой благоприятной цене, ведутся переговоры о продлении договора на самых благоприятных условиях, сообщил министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович.
Попович является сопредседателем межправительственного комитета по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ
и Сербии (МПК). В пятницу он провел в Белграде
переговоры с российским сопредседателем МПК, главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым
.
"Важнейший элемент нашего сотрудничества - энергетика, Сербия
имеет лучшую цену на газ. Не только наилучшую цену и самый дешевый газ в Европе
, но, что важнее всего, имела надежное снабжение газом в прошлом, исключительно тяжелом периоде, ведутся переговоры о том, чтобы Сербия и в предстоящем периоде имела наилучшую цену газа и надежное снабжение", - сказал Попович на брифинге после встречи.
Он добавил, что такое газоснабжение возможно благодаря исключительным отношениям президента РФ Владимира Путина
и президента Сербии Александра Вучича
.
По словам сербского министра, все иностранные промышленные инвесторы в Сербии хотят иметь наилучшую цену электричества и газа.
"Наши (российские и сербские - ред.) IT-компании исключительно хорошо сотрудничают, большой потенциал сотрудничества видим также в инновациях и цифровизации, ИИ и робототехнике", - сказал Попович.
Он также указал на преимущества для сербских производителей действующего соглашения о беспошлинной торговле с РФ. "На полках российских супермаркетов наши сыры, мясо, колбаса и практически все продукты, которые могут поставляться в РФ. Они очень высоко ценятся, наши овощи и фрукты, а также продукция машиностроения, электротехнической промышленности", - подчеркнул сербский министр.
Во встрече сопредседателей МПК в пятницу участвовали посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и торгпред РФ Ирина Негребецкая. Очередное заседание МПК ожидается в Белграде в конце апреля, стороны сейчас ведут подготовку.
Ранее директор госкомпании "Србиягаз
" Душан Баятович сообщал, что ожидает подписания нового контракта на поставки газа с "Газпромом
" 20 марта.
По его словам, российский газ остается самым благоприятным по цене для Сербии до вступления в силу ограничений ЕС
в 2028 году, Белград по новому договору с "Газпромом" до 31 марта получает 10 миллионов кубометров газа в сутки, что с поставками из Азербайджана
и Венгрии
полностью обеспечивает потребности страны.