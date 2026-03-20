Биржевые цены на газ в Европе снизились на 3,5%
ICE: цены на газ в Европе снизились на 3,5% - до 709 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу снизились на 3,5% - до 709 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 717,2 доллара (-2,4%). Ценовой максимум составил 746,4 доллара (+1,6%), ценовой минимум – 700,2 доллара (-4,7%). Последние фьючерсы торговались по 708,8 доллара (-3,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 734,8 доллара за тысячу кубометров.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти 2 марта из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% - до 590 долларов за тысячу кубометров, а на следующий день впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров.
Накануне цены на газ впервые с 10 января 2023 года пробили отметку в 850 долларов за тысячу кубометров. Расчетная цена составила 734,8 доллара, это максимум с января 2023 года. Волатильность котировок вызвали сообщения QatarEnergy о повреждении в результате атак двух из 14 линий по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.