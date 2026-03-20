В Госдуме предложили установить бессрочные трудовые договоры с учителями

2026-03-20T04:23+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ предложили установить, что трудовые договоры с учителями, преподавателями училищ, техникумов и колледжей должны заключаться на неопределенный срок. Законопроект, который дополняет Трудовой кодекс новой статьей – "Особенности заключения трудового договора с педагогическими работниками", будет внесен на рассмотрение палаты парламента в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается зафиксировать право педагогических работников на преимущественное заключение бессрочных трудовых договоров на неопределенный срок, что позволит сократить зависимость педагогов от административного давления и обеспечит право на ежегодный оплачиваемый отпуск", - говорится в пояснительной записке к проекту. Действующее трудовое законодательство предусматривает, что трудовые договоры могут заключаться на неопределенный срок и на определенный срок не более пяти лет. В беседе с РИА Новости один из авторов законопроекта, первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин отметил, что широкое распространение срочных трудовых договоров стало одной из причин сложного положения российского учителя. "В последние годы сложилась практика заключения трудовых договоров с педагогами всего на один год. Конечно, чаще всего это делается вовсе не по желанию работников, а по воле работодателя, который устанавливает внутренние правила, препятствующие заключению трудовых договоров на неопределенный или длительный срок", - добавил он.

