https://1prime.ru/20260320/govyadina-868479683.html
Россия увеличила вдвое экспорт говядины в Китай
2026-03-20T09:10+0300
экономика
бизнес
россия
китай
говядина
экспорт
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/14/868479517_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93114d2a41b8e912a8415629d58232fb.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале экспортировала в Китай замороженную говядину на рекордную с мая 2023 года сумму – почти 14 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной. Поставки по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли более чем вдвое. На этот вид мяса в конце зимы пришлась почти треть всех отгрузок. На первом месте по значимости были мясо и пищевые субпродукты домашней птицы с долей в 44% в мясном экспорте России в Китай. Однако за год поставки снизились более чем на треть - до 22,5 миллиона долларов. В целом экспорт мяса из России в Китай в феврале остался примерно на уровне аналогичного месяца прошлого года, составив 50,8 миллиона долларов.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/14/868479517_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_062be76e5ce1486b94bbd1a52224cc13.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
