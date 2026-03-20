Россия увеличила вдвое экспорт говядины в Китай - 20.03.2026, ПРАЙМ
Россия увеличила вдвое экспорт говядины в Китай
Россия увеличила вдвое экспорт говядины в Китай
2026-03-20T09:10+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале экспортировала в Китай замороженную говядину на рекордную с мая 2023 года сумму – почти 14 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной. Поставки по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли более чем вдвое. На этот вид мяса в конце зимы пришлась почти треть всех отгрузок. На первом месте по значимости были мясо и пищевые субпродукты домашней птицы с долей в 44% в мясном экспорте России в Китай. Однако за год поставки снизились более чем на треть - до 22,5 миллиона долларов. В целом экспорт мяса из России в Китай в феврале остался примерно на уровне аналогичного месяца прошлого года, составив 50,8 миллиона долларов.
09:10 20.03.2026
 
Россия увеличила вдвое экспорт говядины в Китай

Россия в феврале экспортировала в Китай говядину на рекордную с мая 2023 года сумму

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале экспортировала в Китай замороженную говядину на рекордную с мая 2023 года сумму – почти 14 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной.
Поставки по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли более чем вдвое. На этот вид мяса в конце зимы пришлась почти треть всех отгрузок.
На первом месте по значимости были мясо и пищевые субпродукты домашней птицы с долей в 44% в мясном экспорте России в Китай. Однако за год поставки снизились более чем на треть - до 22,5 миллиона долларов.
В целом экспорт мяса из России в Китай в феврале остался примерно на уровне аналогичного месяца прошлого года, составив 50,8 миллиона долларов.
Судно с зерном в торговом порту - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Россия увеличила экспорт зерна в Китай в полтора раза
08:43
 
