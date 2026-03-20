Россия увеличила вдвое экспорт говядины в Китай

2026-03-20T09:10+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале экспортировала в Китай замороженную говядину на рекордную с мая 2023 года сумму – почти 14 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной. Поставки по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли более чем вдвое. На этот вид мяса в конце зимы пришлась почти треть всех отгрузок. На первом месте по значимости были мясо и пищевые субпродукты домашней птицы с долей в 44% в мясном экспорте России в Китай. Однако за год поставки снизились более чем на треть - до 22,5 миллиона долларов. В целом экспорт мяса из России в Китай в феврале остался примерно на уровне аналогичного месяца прошлого года, составив 50,8 миллиона долларов.

https://1prime.ru/20260320/zerno-868478982.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

