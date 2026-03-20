ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2026 год
ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2026 год в 4,5–5,5%, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
2026-03-20T13:48+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2026 год в 4,5–5,5%, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. "По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году", - сообщил регулятор.
