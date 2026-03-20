Набиуллина назвала уровень нормальной ипотечной ставки в России
Доступная рыночная ипотека складывается в тех условиях, когда экономика находится в равновесии, а инфляция стабилизуется на целевом уровне, заявила глава ЦБ РФ... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T16:35+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Доступная рыночная ипотека складывается в тех условиях, когда экономика находится в равновесии, а инфляция стабилизуется на целевом уровне, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Что такое нормальная ипотечная ставка? Можно сказать, что это та ставка, которая складывается в экономике, когда экономика в равновесии, когда инфляция стабилизировалась на целевом уровне", - пояснила она. "У нас уже был период, когда у нас была доступная рыночная ипотека - инфляция несколько лет закрепилась на уровне около 4%, и тогда ставки по ипотеке снизились до 9-10%, можно было найти и ставки под 8%. Напомню, что тогда льготной ипотеки практически не было, тогда на 50 выданных рыночных ипотек приходилась одна льготная, а сегодня на одну рыночную ипотеку приходится две льготных", - пояснила глава регулятора. По сути дела, льготная ипотека вытесняет рыночную ипотеку, и чем масштабнее льготные программы, тем дальше то время, когда рыночная ипотека будет доступнее, заключила Набиуллина.
