Рыночная ипотека в России не умирала, заявила Набиуллина - 20.03.2026, ПРАЙМ
Рыночная ипотека в России не умирала, заявила Набиуллина
Рыночная ипотека в России не умирала, заявила Набиуллина - 20.03.2026, ПРАЙМ
Рыночная ипотека в России не умирала, заявила Набиуллина
Рыночная ипотека в России не умирала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T17:36+0300
2026-03-20T17:36+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Рыночная ипотека в России не умирала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Рыночная ипотека в общем-то и не умирала. Она, конечно, снизилась, но тем не менее она есть", - сказала она в ходе пресс-конференции. "И даже в первой половине прошлого года, когда у нас были самые высокие ставки, ежемесячно выдавалось где-то 10-20 тысяч ипотечных кредитов по рыночной ставке", - добавила она. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо седьмой раз подряд снизил ключевую ставку – до 15% годовых с 15,5%.
россия, финансы, эльвира набиуллина, банк россия
РОССИЯ, Финансы, Эльвира Набиуллина, банк Россия
17:36 20.03.2026
 
Рыночная ипотека в России не умирала, заявила Набиуллина

Глава ЦБ Набиуллина: рыночная ипотека в России не умирала, она есть

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Рыночная ипотека в России не умирала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Рыночная ипотека в общем-то и не умирала. Она, конечно, снизилась, но тем не менее она есть", - сказала она в ходе пресс-конференции.
"И даже в первой половине прошлого года, когда у нас были самые высокие ставки, ежемесячно выдавалось где-то 10-20 тысяч ипотечных кредитов по рыночной ставке", - добавила она.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо седьмой раз подряд снизил ключевую ставку – до 15% годовых с 15,5%.
 
РОССИЯФинансыЭльвира Набиуллинабанк Россия
 
 
