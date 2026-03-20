"Разрушили систему". На Западе заявили о критическом уроне от атак Ирана

Ирану удалось разрушить систему американских баз в регионе Залива, а военная операция США, задуманная как быстрая акция, превращается в затяжной конфликт с... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T01:21+0300

МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Ирану удалось разрушить систему американских баз в регионе Залива, а военная операция США, задуманная как быстрая акция, превращается в затяжной конфликт с неясными конечными целями, сообщает Unherd."Трамп инициировал непопулярное вторжение в Иран вместе с Израилем, преследуя при этом весьма неопределенные цели. <…> Итог: региональная война, вышедшая из-под контроля, которая подорвала систему военных баз США на Ближнем Востоке, привела к закрытию Ормузского пролива и резкому скачку домашних цен на бензин (самый значительный за четыре недели рост с времен урагана 'Катрина'). В Залив направляется экспедиционный корпус из 2 500 морских пехотинцев. <…> То, что Трамп видел как быстрое вмешательство наподобие операции в Венесуэле, теперь оборачивается долгосрочной кампанией с наземной компонентой", — говорится в публикации.Также в материале подчеркивается, что сторонники жесткой линии в Сенате делают неловкие попытки убедить американскую общественность в широкой поддержке кампании против Ирана."Сторонники силовых мер против Ирана указывают на опросы, показывающие, что война — э-э, "вылазка" — чрезвычайно популярна среди самопровозглашенных "республиканцев MAGA". На прошлой неделе республиканцы в Сенате опубликовали инфографику, нарочито говорящую о "94% поддержки" конфликта огромным шрифтом; под ним, крошечным шрифтом: "республиканцев MAGA", — отметили авторы статьи.Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики продолжается третью неделю, сопровождаясь постоянными обменами ударами. В Тель-Авиве заявили, что целью является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон угрожает уничтожением военного потенциала Ирана и призывает к смене режима. Иран, в свою очередь, подчеркивает свою готовность защищаться и не считает, что есть основания для возобновления переговоров.

