"Разрушили систему". На Западе заявили о критическом уроне от атак Ирана - 20.03.2026, ПРАЙМ
"Разрушили систему". На Западе заявили о критическом уроне от атак Ирана
"Разрушили систему". На Западе заявили о критическом уроне от атак Ирана - 20.03.2026, ПРАЙМ
"Разрушили систему". На Западе заявили о критическом уроне от атак Ирана
Ирану удалось разрушить систему американских баз в регионе Залива, а военная операция США, задуманная как быстрая акция, превращается в затяжной конфликт с... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T01:21+0300
2026-03-20T01:26+0300
иран
израиль
запад
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932531_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1bb09c2b2b43ee6ac2fd8f449f75f150.jpg
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Ирану удалось разрушить систему американских баз в регионе Залива, а военная операция США, задуманная как быстрая акция, превращается в затяжной конфликт с неясными конечными целями, сообщает Unherd."Трамп инициировал непопулярное вторжение в Иран вместе с Израилем, преследуя при этом весьма неопределенные цели. &lt;…&gt; Итог: региональная война, вышедшая из-под контроля, которая подорвала систему военных баз США на Ближнем Востоке, привела к закрытию Ормузского пролива и резкому скачку домашних цен на бензин (самый значительный за четыре недели рост с времен урагана 'Катрина'). В Залив направляется экспедиционный корпус из 2 500 морских пехотинцев. &lt;…&gt; То, что Трамп видел как быстрое вмешательство наподобие операции в Венесуэле, теперь оборачивается долгосрочной кампанией с наземной компонентой", — говорится в публикации.Также в материале подчеркивается, что сторонники жесткой линии в Сенате делают неловкие попытки убедить американскую общественность в широкой поддержке кампании против Ирана."Сторонники силовых мер против Ирана указывают на опросы, показывающие, что война — э-э, "вылазка" — чрезвычайно популярна среди самопровозглашенных "республиканцев MAGA". На прошлой неделе республиканцы в Сенате опубликовали инфографику, нарочито говорящую о "94% поддержки" конфликта огромным шрифтом; под ним, крошечным шрифтом: "республиканцев MAGA", — отметили авторы статьи.Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики продолжается третью неделю, сопровождаясь постоянными обменами ударами. В Тель-Авиве заявили, что целью является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон угрожает уничтожением военного потенциала Ирана и призывает к смене режима. Иран, в свою очередь, подчеркивает свою готовность защищаться и не считает, что есть основания для возобновления переговоров.
иран
израиль
запад
сша
иран, израиль, запад, сша, дональд трамп
ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ЗАПАД, США, Дональд Трамп
01:21 20.03.2026 (обновлено: 01:26 20.03.2026)
 
"Разрушили систему". На Западе заявили о критическом уроне от атак Ирана

Unherd: Иран разгромил систему военных баз США в Персидском заливе

© AP Photo / U.S. NavyАмериканский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Ирану удалось разрушить систему американских баз в регионе Залива, а военная операция США, задуманная как быстрая акция, превращается в затяжной конфликт с неясными конечными целями, сообщает Unherd.
"Трамп инициировал непопулярное вторжение в Иран вместе с Израилем, преследуя при этом весьма неопределенные цели. <…> Итог: региональная война, вышедшая из-под контроля, которая подорвала систему военных баз США на Ближнем Востоке, привела к закрытию Ормузского пролива и резкому скачку домашних цен на бензин (самый значительный за четыре недели рост с времен урагана 'Катрина'). В Залив направляется экспедиционный корпус из 2 500 морских пехотинцев. <…> То, что Трамп видел как быстрое вмешательство наподобие операции в Венесуэле, теперь оборачивается долгосрочной кампанией с наземной компонентой", — говорится в публикации.
Также в материале подчеркивается, что сторонники жесткой линии в Сенате делают неловкие попытки убедить американскую общественность в широкой поддержке кампании против Ирана.
"Сторонники силовых мер против Ирана указывают на опросы, показывающие, что война — э-э, "вылазка" — чрезвычайно популярна среди самопровозглашенных "республиканцев MAGA". На прошлой неделе республиканцы в Сенате опубликовали инфографику, нарочито говорящую о "94% поддержки" конфликта огромным шрифтом; под ним, крошечным шрифтом: "республиканцев MAGA", — отметили авторы статьи.
Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики продолжается третью неделю, сопровождаясь постоянными обменами ударами. В Тель-Авиве заявили, что целью является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон угрожает уничтожением военного потенциала Ирана и призывает к смене режима. Иран, в свою очередь, подчеркивает свою готовность защищаться и не считает, что есть основания для возобновления переговоров.
ИРАНИЗРАИЛЬЗАПАДСШАДональд Трамп
 
 
