На Западе выяснили, что США намеренно пошли на провал операции в Иране - 20.03.2026, ПРАЙМ
На Западе выяснили, что США намеренно пошли на провал операции в Иране
02:32 20.03.2026 (обновлено: 02:37 20.03.2026)
 
На Западе выяснили, что США намеренно пошли на провал операции в Иране

Steigan: Белый дом предупреждали о вероятном фиаско в Иране до начала операции

МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Разведслужбы и директор Объединенного штаба Соединенных Штатов заранее информировали правительство США, что военная кампания в Иране обречена на фиаско, утверждается в публикации издания Steigan.
"Американская разведка подготовила засекреченную оценку ситуации незадолго до начала военных операций США и Израиля против Ирана. Они пришли к выводу, что даже масштабная военная атака на Иран вряд ли свергнет Исламскую Республику Иран и ее государственную систему. Однако по какой-то причине этот доклад проигнорировали", — говорится в материале.
Также отмечается, что американская администрация не приняла во внимание мнения высших должностных лиц военной иерархии страны.
"Всего за два дня до начала войны с Ираном Трамп уволил вице-адмирала Фреда Качера, директора Объединенного штаба. Качер якобы пытался отговорить Трампа от нападения на Иран из-за рисков, недостатка боеприпасов и вероятных потерь. Будучи высшим оперативным офицером Вооруженных сил США, <…> Качер был лучше всех подготовлен, чтобы дать президенту столь необходимый взгляд на реальность", — рассказывается в статье.
Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики продолжается третью неделю, сопровождаясь постоянными обменами ударами. В Тель-Авиве заявили, что целью является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон угрожает уничтожением военного потенциала Ирана и призывает к смене режима. Иран, в свою очередь, подчеркивает свою готовность защищаться и не считает, что есть основания для возобновления переговоров.
