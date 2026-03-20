"Они попались". На Западе рассказали о новом сюрпризе Ирана для США - 20.03.2026, ПРАЙМ
"Они попались". На Западе рассказали о новом сюрпризе Ирана для США
Иран имеет значительно больше баллистических ракет, чем ожидали в западных государствах, об этом в эфире YouTube-канала сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. | 20.03.2026, ПРАЙМ
04:04 20.03.2026
 
"Они попались". На Западе рассказали о новом сюрпризе Ирана для США

Аналитик Джонсон: у Ирана оказалось больше ракет, чем предполагалось на Западе

МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Иран имеет значительно больше баллистических ракет, чем ожидали в западных государствах, об этом в эфире YouTube-канала сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Безусловно, они — Трамп и израильтяне — попались. Полагаю, они недооценили множество факторов, когда решились начать этот конфликт. <…> Я заявляю, основываясь на кадрах подземных ракетных баз в Иране, что у Ирана имеется больше баллистических ракет, чем считалось на Западе. Это происходит в тот момент, когда две главные системы противоракетной обороны Запада — комплексы THAAD и Patriot — практически исчерпали свои возможности. Их больше не существует", — подчеркнул эксперт.
В то же время он объяснил, почему у США наблюдается нехватка зенитных ракет.
"Коррупция и бюрократия — одна из причин, по которой США выпускают такое ограниченное количество ракет Patriot. <…> Они невероятно дорогие. <…> Их стоимость варьируется от четырех до шести миллионов долларов за единицу, и их все еще собирают вручную", — пояснил Джонсон.
Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики продолжается третью неделю, сопровождаясь постоянными обменами ударами. В Тель-Авиве заявили, что целью является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон угрожает уничтожением военного потенциала Ирана и призывает к смене режима. Иран, в свою очередь, подчеркивает свою готовность защищаться и не считает, что есть основания для возобновления переговоров.
ИРАНЗАПАДСШАЦРУ
 
 
