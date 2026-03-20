"Кардинальные изменения". На Западе рассказали, чем Иран смог поразить США

В США нарастают панические настроения, в то время как президент Дональд Трамп признается, что был удивлен атаками Ирана, хотя его давно предупреждали о такой...

2026-03-20T05:59+0300

МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. В США нарастают панические настроения, в то время как президент Дональд Трамп признается, что был удивлен атаками Ирана, хотя его давно предупреждали о такой возможности, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал отставной британский дипломат Аластер Крук."Я думаю, что в США происходят кардинальные изменения в психологии. <…> Нарастает паника. <…> Зачем Трамп ввязался в заведомо проигрышное дело? <…> В этом уравнении есть нечто невидимое, некая структура из прошлого, способная принуждать людей к определенному поведению и загонять их в ловушку. <…> Очевидно, что она существует и обладает огромной властью, но вопрос о том, кто на самом деле управляет судьбой Америки", — заявил эксперт.Кроме того, Крук выразил недоумение из-за реакции президента на иранские ответные удары."Дональд Трамп сказал, что его крайне удивили атаки Ирана на американские базы в арабских государствах Персидского залива. <…> Это на самом деле его удивило? <…> Ведь мы об этом предупреждали еще в начале двенадцатидневной войны в июне 2025 года — говорили, как отреагирует Иран и насколько разрушительными могут быть последствия для всего региона", — отметил аналитик.Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики продолжается третью неделю, сопровождаясь постоянными обменами ударами. В Тель-Авиве заявили, что целью является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон угрожает уничтожением военного потенциала Ирана и призывает к смене режима. Иран, в свою очередь, подчеркивает свою готовность защищаться и не считает, что есть основания для возобновления переговоров.

