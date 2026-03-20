"Кардинальные изменения". На Западе рассказали, чем Иран смог поразить США - 20.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260320/iran-868474601.html
"Кардинальные изменения". На Западе рассказали, чем Иран смог поразить США
В США нарастают панические настроения, в то время как президент Дональд Трамп признается, что был удивлен атаками Ирана, хотя его давно предупреждали о такой... | 20.03.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176863_0:265:720:670_1920x0_80_0_0_d0f2a3010f833bebd8ebdaaea8bb6e81.jpg
https://1prime.ru/20260319/iran-868469286.html
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176863_0:197:720:737_1920x0_80_0_0_44eeae090eb5073b26f8fe5505f1eb39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
05:59 20.03.2026
 
Аналитик Крук: атаки Ирана удивили Трампа, хотя его о них давно предупреждали

© Фото : соцсетиАтака США на Каракасе
Атака США на Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
© Фото : соцсети
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. В США нарастают панические настроения, в то время как президент Дональд Трамп признается, что был удивлен атаками Ирана, хотя его давно предупреждали о такой возможности, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал отставной британский дипломат Аластер Крук.
"Я думаю, что в США происходят кардинальные изменения в психологии. <…> Нарастает паника. <…> Зачем Трамп ввязался в заведомо проигрышное дело? <…> В этом уравнении есть нечто невидимое, некая структура из прошлого, способная принуждать людей к определенному поведению и загонять их в ловушку. <…> Очевидно, что она существует и обладает огромной властью, но вопрос о том, кто на самом деле управляет судьбой Америки", — заявил эксперт.
Кроме того, Крук выразил недоумение из-за реакции президента на иранские ответные удары.
"Дональд Трамп сказал, что его крайне удивили атаки Ирана на американские базы в арабских государствах Персидского залива. <…> Это на самом деле его удивило? <…> Ведь мы об этом предупреждали еще в начале двенадцатидневной войны в июне 2025 года — говорили, как отреагирует Иран и насколько разрушительными могут быть последствия для всего региона", — отметил аналитик.
Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики продолжается третью неделю, сопровождаясь постоянными обменами ударами. В Тель-Авиве заявили, что целью является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон угрожает уничтожением военного потенциала Ирана и призывает к смене режима. Иран, в свою очередь, подчеркивает свою готовность защищаться и не считает, что есть основания для возобновления переговоров.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала